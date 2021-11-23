Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 行政人員版 2021/11/23 分享： PS5自去年推出後，持續成為機迷大熱之選，但部分用家不滿PS5外殼設計單調，故有不少第三方公司推出各式各樣的外殼。據外媒Gamerant報道，近數月來，Sony一直為PS5的硬件和軟件申請專利，外界預 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 今日 iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 2021/11/22 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 2021/11/22 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 2021/11/19 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 2021/11/19 Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 索尼（Sony，美：SNE） Sony PlayStation 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 銷售 產品 設計