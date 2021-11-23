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Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品

行政人員版 2021/11/23

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PS5自去年推出後，持續成為機迷大熱之選，但部分用家不滿PS5外殼設計單調，故有不少第三方公司推出各式各樣的外殼。據外媒Gamerant報道，近數月來，Sony一直為PS5的硬件和軟件申請專利，外界預

...

欄名 : 科技新知

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