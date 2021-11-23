iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 行政人員版 2021/11/23 分享： 有不少蘋果iPhone 12及iPhone 12 Pro用家早前反映，出現聽筒無聲音的問題，其後蘋果稱為受影響用家提供免費維修。據外媒9to5Mac最新報道，蘋果正擴展其維修計劃至阿聯酋。 據蘋果早前指 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 今日 Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 2021/11/22 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 2021/11/22 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 2021/11/19 高通Snapdragon芯片 傳棄用數字命名 Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 2021/11/19 Windows 7 Chrome 支援延至後年1月 商業 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone 12 iPhone 阿聯酋 科技行業 科技軟件 科技硬件