iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家

有不少蘋果iPhone 12及iPhone 12 Pro用家早前反映，出現聽筒無聲音的問題，其後蘋果稱為受影響用家提供免費維修。據外媒9to5Mac最新報道，蘋果正擴展其維修計劃至阿聯酋。

據蘋果早前指

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