昂坪360「朱古力聖誕嘉年華」 小童來回纜車票即日起低至$66

每年聖誕節黛安都收唔少親朋好友送嘅朱古力，黛安收到風，由即日起至明年1月2日，昂坪360會同擁有140年歷史嘅意大利朱古力品牌Venchi合作，打造一個充滿意式風情嘅「朱古力聖誕嘉年華」。昂坪市集設有打卡必到嘅「IG-able朱古力聖誕裝置」，Gelato雪糕會化身成倒放聖誕樹，聖誕老人則會召喚載滿朱古力嘅鮮紅禮物車，將朱古力送畀小朋友，大家可以同呢啲色彩繽紛嘅巨型裝置打卡。此外，喺12月24至26日，聖誕老人仲會遊走昂坪市集每個角落，沿途派發小禮物，同大家齊齊過聖誕。

昂坪市集更特設4項充滿歡樂氣氛嘅遊戲，包括考眼力嘅「百發百中神射手」、考腕力嘅「滾球過三關」、考臂力嘅「雪糕圈套」，以及考智力嘅「眼明手快層層疊」，啱晒一家大細同親朋好友去玩，一齊發揮合作精神，有機會贏取各項豐富獎品㗎。

另外，昂坪360亦會推出聖誕大激賞，即日起至明年1月2日，凡於東涌、昂坪纜車站售票處或昂坪360官網，購買任何小童來回纜車門票，可享6折優惠，標準車廂票價低至$66，真係好抵啊。

本文轉載自《晴報》