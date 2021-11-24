「我們是雄獅」- 瑞士百達開拓亞洲40年，展望未來

▲ 瑞士百達「我們是雄獅」宣傳片畫面。

成立於1805年，總部位於日內瓦的獨立財富與資產管理公司瑞士百達集團，今年在亞洲市場發展40週年，推出首個名為「我們是雄獅」亞洲品牌推廣活動, 重點介紹集團兩個世紀以來的深厚底蘊和發展歷程，以及其專注在亞洲發展的前瞻思維。

是次品牌活動的焦點是一部名為「我們是雄獅」的宣傳片，重點突出瑞士百達雄獅標誌與亞洲經典石獅子的共通之處，是力量、堅定、無畏和獨立精神的象徵。雄獅形像在17世紀首次出現在百達（Pictet）家族的盾徽上，凝聚五個世紀的歷史沉澱，歷經四次演變，突顯在經濟波動、環境挑戰及快速變化的世界中，共同守護對未來有深遠意義的傳統。



瑞士百達能夠維持超過兩個世紀長期發展的一個重要因素就是合夥人制度，完全由合夥人持股，合夥人一般的任期長達20多年，保持了高度的穩定性，以及長綫思維。歷經216年，瑞士百達從一家瑞士私人銀行發展成在全球擁有30個辦公室的私有獨立財富和資產管理公司，管理資產規模超過7,400億美元。



瑞士百達（亞洲）財富管理 香港分行行政總裁兼北亞總監吳港生說:「瑞士百達自1805年創立以來，一直堅守所有權傳承的原則。基於私有獨立性、長期思維、合作制、責任擔當和創業精神的指導原則，瑞士百達在不斷演變及蓬勃發展。」



開拓亞洲40年， 展望未來



今年標誌著瑞士百達在亞洲發展的第40週年。瑞士百達於1981年首先在日本東京開設資產管理業務，其後設立五個辦事處：香港（1986年）、新加坡（1995年）、臺北和大阪（2011年）以及上海（2020年），穩步拓展在亞洲的業務。



吳港生表示：「瑞士百達在亞洲發展財富管理業務已達35年，以香港和新加坡為業務樞紐，打造了來自25個國家和地區的國際化人才團隊，建立了長期穩固的客戶關係。瑞士百達的管治理念、領先的投資實力和「瑞士百達堡壘」（The Pictet Fortress）商業模式在亞洲的超高淨值客戶及家族中產生了強烈的共鳴。我們將堅守瑞士百達理念原則，秉承集團一貫風格，保持穩定，繼續穩步擴大客戶關係團隊及區内財富管理的業務。」

▲ 吳港生期望，瑞士百達的故事和之價值觀能夠在亞洲廣泛傳播，深入民心。

「我們希望瑞士百達的故事和價值觀能夠在亞洲廣泛傳播，深入民心。亞洲的崛起是瑞士百達2025年宏願的關鍵主題之一，無論是作為瑞士百達穩步拓展業務的地區，還是繼續在國際投資中佔據更大份額的策略資產類別，亞洲都具有至關重要的意義。回顧瑞士百達216年的深遠歷史，我們的奮鬥歷程凝聚著智慧與革新的力量，我們相信與亞洲文化引發共鳴，區内一些歷史最悠久的文明國度正煥發生機，迎來前所未有的發展，前景一片光明」，他續稱。



「我們是雄獅」資料, 請瀏覽 https://asia.group.pictet/zh-hant

此廣告已被瑞士百達銀行（香港分行）（以下簡稱「瑞士百達香港分行」）批准發布，瑞士百達香港分行是於瑞士註冊成立的有限責任公司，是符合《銀行業條例》定義的獲授權機構，根據證券及期貨條例註冊的機構（CE號碼： BMG891）， 從事第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）和第九類（提供資產管理）受規管活動。瑞士百達香港分行之註冊地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈9樓。

投資的價值可升可降，投資者可能無法收回全部投資金額。本文檔中的任何內容均不構成財務，投資或法律建議。本文檔中提供的信息，工具和材料僅供參考，不得用作或視為要約，要約邀請或邀請購買，出售或認購，也不得用作任何投資或金融工具的建議或推薦。本文檔僅用於一般發行，並不針對任何特定人士。本文檔未考慮本文檔任何接收者的特定投資目標，財務狀況和/或特定需求。

版權所有。2021



（資料由客戶提供）