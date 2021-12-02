全面網絡安全解決方案　助企業增效率減成本

為迎合網絡時代的新消費模式，各行業皆踏上數碼轉型之路，大小企業紛紛投放資源加強創新科技設施。就以國際數據資訊公司（IDC）的調查報告為例，當中指出亞太區企業於2021年投放在資訊科技的開支達到9,500億美元，並預計於2025年將進一步增加至1.1萬億美元。



網絡威脅越見猖獗 各行業難獨善其身



隨着創新科技愈來愈廣泛應用於各行各業，企業也願意投放更多資源予相關設備和人才。然而，當科技應用日益發展，連帶網絡攻擊也愈趨普遍，網絡安全更加是企業不可忽視的關鍵問題。根據網絡安全方案供應商Sophos發布的全球調查報告《IT安全團隊：2021年及未來》顯示，在2020年有85%的受訪亞太區企業面對網絡攻擊次數上升的挑戰，87%受訪企業更表示有關挑戰令其網絡安全工作大幅增加。



的確，突如其來的疫情不但加快了各行業的數碼轉型步伐，同時亦為他們帶來更多的網絡安全挑戰。此外，報告更發現，零售（85%）、教育（83%）和醫療保健（80%）等行業所面對的網絡攻擊問題最嚴峻，並預期相關企業在未來仍會繼續面對上述挑戰。



因此，隨著2021年即將結束，企業為來年部署如何分配IT資源時，應更慎重和周詳考慮如何應對日益猖獗的網絡攻擊，以防企業機密數據外洩，最終影響服務水平及企業誠信，甚至巨額訴訟和罰款。



善用企業有限資源 慎選網絡安全方案



想有效解決網絡安全問題，企業可以選擇投放更多資源，包括添置設備和聘請科技專才，建立及發展自身的資訊科技部門；此外，亦可考慮透過外判方式，由專業的網絡安全方案供應商提供支援。



企業不論是僱用科技專才建立資訊科技部門，抑或使用專業的網絡安全方案供應商處理網絡攻擊，兩者皆各有優點（見下表）。而Sophos大中華區董事總經理陳綺屏（Candy）則表示：「基於添置基礎器材費用不菲，而且缺乏科技人材，令聘請專業人才的成本持續上升，愈來愈多企業開始轉為使用第三方網絡安全方案供應商，而相關需求預期將會愈來愈高。」

Sophos多元方案照顧不同企業營運需要



為協助企業在處理網絡安全問題的同時，有效減省人力成本，新一代領先網絡安全方案供應商Sophos提供多種解決方案，協助企業全面應對各種網絡安全威脅。以Sophos MTR（Managed Threat Response）方案為例，它除具備上述外判服務供應商的多項優勢外，還提供：



- 高階網絡威脅搜尋和檢測功能；

- 24 x 7團隊全天候遙距監控，即時採取行動遏止和消除各種網絡攻擊；

- 企業可事先制定和指令團隊如何處理各種網絡安全事故，確保行動符合企業文化；

- 具備最新的機器學習技術和訓練有素的專業人才；

- 提供標準和高級解決方案，為各行各業提供最適切的全面保護。



此外，Sophos亦提供全新Sophos XDR方案，乃業界唯一擁有原生端點、服務器、防火牆及電子郵件安全同步功能的擴展式偵測及回應解決方案，能為企業建立全面和高整合能力的威脅偵測及回應系統。

▲ Sophos提供多種解決方案，協助企業全面應對各種網絡安全威脅。

應對網絡威脅刻不容緩



隨著網絡科技的使用日趨廣泛，Candy相信未來的網絡攻擊會更多樣化，企業將面對更嚴峻的網絡安全挑戰，「即將踏入2022年，網絡威脅不斷變化，企業是時候重新審視現時的科技資源分配，是否合符效益。企業可利用Sophos針對現今企業實際需求的解決方案，不但為企業解決專業人才匱乏的問題，並降低企業網絡安全成本和提高維護效率，讓廣大企業可全力投入業務當中，免受網絡威脅。」

參與Sophos網上論壇了解來年最新網絡安全趨勢



欲了解更多Sophos MTR及XDR方案的詳情，歡迎參與品牌於12月16日（四）舉辦的網上論壇，為來年提升網絡安全做好準備；參加者更有機會贏得限定 Sophos 背囊乙個。如有興趣與Sophos專家了解最新網絡安全方案，緊記萬勿錯過是次網上論壇：



主題：《MTR 及 XDR: 對付先進網絡攻擊的加強劑》

日期：12月16日（四）

時間：下午3時至3時30分

網址：https://bit.ly/3ckVtnn

（資料由客戶提供）