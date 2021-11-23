把握投資大主題　創造更美好明天



重要資料:

• 本基金, 瑞銀(盧森堡)長線趨勢股票基金(美元)投資其資產淨值的至少三分之二於全球已發展及新興市場的小型、中型和大型公司的股票和其他股權，而該等股票或其他股權亦屬於基金經理認為具有強大的環境及社會表現特點或強健的可持續發展狀況的公司。可持續發展／環境、社會及企業管治（「ESG」）因素均納入為基金經理的選股程序和股票分析的重要考慮因素。• 本基金的投資可能承受與股票、新興市場、專注可持續發展投資基金、貨幣、主題投資策略、投資於中國內地（例如A 股風險、滬深港通風險、人民幣貨幣及兌換風險、中國稅務風險，以及中國創業板市場風險）、中小企業、衍生及海外投資有關的風險。• 本基金投資於新興市場（包括中國內地）。於新興市場投資的價值可能較容易受流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及波動性風險的影響。• 本基金重視ESG 投資，因此與擁有更多元化投資組合的基金相比，本基金的價值可能更為波動。實施可持續投資策略可導致在可能有利的情況下放棄購買某些證券的機會及／或在不利的情況下出售證券。這可能對本基金的投資表現產生不利影響。• 本基金可投資於小市值及中市值公司。與較大市值公司相比，小市值及中市值公司股票的流動性可能較低，其價格在遭遇不利經濟發展時亦較為波動。• 本基金可運用金融衍生工具作投資及對沖用途。本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可為本基金資產淨值的50%。金融衍生工具的運用可能涉及其他風險，例如交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。• 本投資可能涉及風險，有可能導致投資者損失部分或全部投資金額。• 投資者不應單憑本文件決定投資於本基金，而應閱讀相關銷售文件，以了解更多詳情（包括風險因素）。• 投資者須對所作出的投資決定負責，如有需要，應尋求獨立的財務及專業意見。



世界正在快速變化，人口老化、人口增長和城市化這三大趨勢，對我們生活方面均產生深遠影響，甚至將徹底改寫未來的經濟及商業模式，一方面既帶來了前所未有的挑戰，同時也創造了長線的投資主題。

全球不可逆轉的三大趨勢



人口老化：隨著世界人口的壽命越來越長。預計到2030年，成熟國家60歲以上的人口將超過25歲以下人口¹，成熟市場的人口老化尤其嚴重，勞動人口比例將一直下降；反之，新興市場仍然享有人口優勢，未來數十年的勞動力將持續向上。



人口增長：人均壽命增長的結果，是世界人口一直膨脹，預計及至2050年世界人口將達到接近100億人¹，為本來已經有限的資源如水源、食物和能源等增添供應壓力。



城市化：在現代社會，農村人口比例一直萎縮，城市卻愈來愈擠擁。在2020年，全球的城市人口預料已超過農村人口，未來此趨勢將會有增無減¹。及至2035年，預計全球將有48個人口超過1000萬的「超級城市」²。



以上三大趨勢已是不可逆轉，並衍生出多個吸引的投資主題，瑞銀(盧森堡)長線趨勢股票基金(美元)便聚焦於投資為這些大趨勢提供解決方案及產品的企業，從而為投資者創造增長潛力。

綠色科技將創造甚麼機會？



聯合國氣候變化大會（COP26）剛於11月在格拉斯哥舉行，應對氣候變化已成各國的共識，全球經濟過渡至低碳模式，既為我們帶來了挑戰，同時也創造了跨越不同行業的機遇。



舉例說，中國已承諾於2060年實現碳中和，預料在2060年前會為綠色基建創造16萬億美元的機會。美國方面，拜登上任後旋即重新加入《巴黎協定》，並推出1.2萬億美元的基建法案，致力解決交通、電力和清潔飲用水等議題。至於走在減排最前沿的歐洲，力爭於2030年至少減排55%，並大幅提升海上風力發電³。在種種政策推動下，與綠色投資相關的基建設備、節能方案、減排技術及電動車等，將會有豐盛的發展前景。



為何食品行業迎來大變革？



全球人口不斷增長，對蛋白質的需求與日俱增，然而在城市化的趨勢下，全球耕地卻在縮減。聯合國便估計，到2050 年全球起碼要生產多50%的糧食，才能應付人口增長的需求¹。利用先進技術改善農業灌溉、降低農業對環境影響、促進食品供應鏈的公司，料會成為投資焦點。



另一方面，現代人講求與環境共存及綠色生活，素食於是成為了一股嶄新的大潮流，超市貨架上愈來愈多植物性肉食類及標榜健康的食物，從事相關業務的企業，有望進一步搶佔市場份額。



一站式囊括長線主題潛力



要留意的是，這些長期趨勢及投資主題不限於個別地區，而是全球性現象。因此，長線趨勢股票基金的投資團隊將會放眼全球，搜羅具有可持續增長的企業。透過主動管理的主題式投資策略，有助一站式地覆蓋這些散布在不同地區及行業的機會，同時建構一個多元化的組合，爭取潛在升值機會。



瑞銀(盧森堡)長線趨勢股票基金(美元) - 基金簡介



• 積極管理的全球股票基金，在全球投資接觸長期主題的公司。

• 投資主題與人口增長、城市化、人口老化三個大趨勢有關。

• 約40-80 隻股票的投資組合配置於多個投資主題和分散投資於不同國家和行業。

• 基金投資於估值吸引的公司和有強勁的可持續性屬性。



合作分銷伙伴

¹ 聯合國經濟和社會事務部（2019 年）。《2019 年世界人口展望》，網站獲取的數據。

² 聯合國經濟和社會事務部（2018年）。《世界城市化前景：2018年增訂本》，網站獲取的數據。

³ 資料來源：瑞銀資產管理、白宮、歐盟委員會。