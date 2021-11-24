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The Cakery推全新聖誕糕點系列

副刊版 2021/11/24

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健康烘焙店The Cakery推出一系列聖誕節日糕點，包括精美的聖誕樹蛋糕，可選純素或有機版本，兩種口味，分別為焦糖脆餅和呍呢嗱，4吋蛋糕售價為$780，6吋蛋糕售價$1,380。另一款聖誕黑森林蛋糕

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欄名 : 新鮮熱辣

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