The Cakery推全新聖誕糕點系列 副刊版 2021/11/24 分享： 健康烘焙店The Cakery推出一系列聖誕節日糕點，包括精美的聖誕樹蛋糕，可選純素或有機版本，兩種口味，分別為焦糖脆餅和呍呢嗱，4吋蛋糕售價為$780，6吋蛋糕售價$1,380。另一款聖誕黑森林蛋糕 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠 2021/11/22 汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠 J's Bar Bistro X 護膚品牌est推下午茶送價值$1,000美容體驗套裝 2021/11/22 J's Bar Bistro X 護膚品牌est推下午茶送價值$1,000美容體驗套裝 大公別館秋冬限定火鍋美食 必點冬蔭功膏蟹乳豬鍋 2021/11/19 大公別館秋冬限定火鍋美食 必點冬蔭功膏蟹乳豬鍋 同撈同煲火鍋進駐銅鑼灣 期間限定胡椒豬肚少爺雞湯 2021/11/19 同撈同煲火鍋進駐銅鑼灣 期間限定胡椒豬肚少爺雞湯 正宗拿坡里薄餅外賣店 登陸跑馬地 2021/11/17 正宗拿坡里薄餅外賣店 登陸跑馬地 酒店 餐廳 菜式 魚 天氣 蛋 甜品 蛋糕 聖誕節 中菜