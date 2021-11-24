中國電競的產業市場有多大？今年的數據，是參與用戶有四點二五億。二○二○年市場規模超過一千四百五十億元（人民幣，下同），到二○二二年說會增至一千八百四十三億元。這市場當然不單純指打機收入，而是整個打機、俱樂部、獎金、廣告等加起來。

電競看來暫時也是唯一一樣，可把綫上打機和綫下體驗高度結合的消費模式。《英雄聯盟》、《王者榮耀》自然是年輕世代人手一機來打，憑此打機圈，建立起自己一個世界。我就曾有些九○後朋友，不少情愛關係，是因為連綫打機而來，打機因沒地域之分，所以多是異地戀。重點是，不要誤認這世界只存於綫上，遊戲玩家其實相當懂得轉換生活平台。

回到電競產業，現在都近似是足球球會打聯賽的模式，以前收入，主要是靠直播版權、賽事獎金（譬如這賽季的《英雄聯盟》獎金池，總共就有獎金二百二十二萬五千美元）、找贊助商等等。雖然中國早十幾年已經把它列入為運動項目來發展，但邊緣化形象一時難扭轉。當時甚至有傳統運動員潑冷水，說如果坐着打遊戲機都算運動，他們自己十幾二十年就白練了（不過講到「坐着」，電競的確催生另一個重要打機周邊產業，包括適合長時間打機或工作的專用椅了，和更靈敏的鼠標）。

富二代是這波新世代經濟的領頭者，除朱一航的EDG，還有王思聰的IG、張康陽的SN，以至何猷君的威武團隊。看這些名字，背後又聞到地產項目的味道。不過更直接的形象轉變和普及，應在下年發生，杭州亞運中，新加入八項電競項目，獎牌照計入國家獎牌榜，這些game包括：《英雄聯盟》、《DOTA2》、《爐石傳說》、《和平精英》、《王者榮耀》、《街霸5》、《FIFA Online4》和《夢三國》，好多都是中國強項。以後叫孩子不要沉迷打機，要預備怎應對他們的答案了：打得叻我去參加亞運攞金牌㗎！