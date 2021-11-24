老友J因公幹必須飛美國一趟，回港後要接受二十一日強制隔離檢疫。某日收到其WhatsApp求救：「感覺如坐監，與世隔絕，人都癲！」於是馬上安排視像通話好言慰解。他告知酒店日常：「晨起等送早餐，鈴響不能即開，要待職員離去，才能開門取食，三餐如是。廁所無人幫你日日洗，想換床單自己出手。」他平時有打坐和靜修習慣，以為二十一日濕濕碎，但原來自願與被迫是兩回事。去到第十日，奇怪情緒突襲，無端夾雜抑鬱、無助加憤怒，他自言難以解釋。

英國King's College London的心理醫學團隊，近期在醫學期刊《刺針》發表研究，說明曾接受長時間隔離措施的人，有機會出現創傷後壓力症候群（Post-traumatic Stress Disorder）、抑鬱（Depression）、憤怒（Anger）、提不起勁（Low mood）和易怒（Irritability）。另，又有研究指出，那些心理徵狀有長久影響（long-lasting effects），本身已有抑鬱的人士尤甚。這些研究不是要指出強制隔離檢疫不應做，而是希望各界在推行隔離檢疫措施的同時，也要關注受檢者的心理健康。

老友J是過來人，對於如何捱過那二十一日，有以下貼士：一、做好資料蒐集，訂間口碑好的酒店。他有朋友只看相片誤訂了一間房間昏暗、床頭有小蜘蛛、牆身有霉迹的酒店（網站已標注是四星！）；與世隔絕已難受，還要焗住對着霉菌「與蛛共舞」，真係令人沮喪！二、接受二十一日強制隔離前，最好一早安排定每日同一友人/家人有視像通話的時間，令自己至少有隔空接觸人的機會，不至心理出毛病。三、每日要迫自己做些運動，才不至變頹，這要靠自己的意志和鬥志，原地踏步也好，在床上拉筋伸展也好，總之不要放棄自己，否則，躺平二十一日，屆時肥腫又抑鬱，何其難受！