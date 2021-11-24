常人脈搏一分鐘70至90下，並以早晨剛起床後量度作為常態的參考。脈搏若時常過慢或過速，理應要諮詢醫生以作心電圖檢查，以排除心肌或心血管疾患。若已作檢測排除這兩者的問題，並且若心率只是偶然加快，亦應要排除驚恐症的可能性。驚恐症以遇人群或某特定事物，陣發性地發作心跳加快及心中驚恐感，不能自拔，惟情況非與運動相關聯。此外，若習慣地作心肺運動，則心率略低於常人範圍，仍可被視為正常。反之平常鮮作運動，心率持續較低之中老年人士，則應小心此為心衰的表現。

中醫亦重視心跳過快過慢，在李時珍《瀕湖脈學》27種脈象中有數脈和遲脈之分。由於古時並無一分鐘的量度，故以一呼一吸間4次搏跳為正常，若跳動增至6次以上會視之數脈，低於4次者為遲脈。醫理中有言「數脈為陽熱可知」，就是歸納以身體出現熱象為脈搏加快的原因。

中醫以望聞問切診斷手段，將熱證大致分為實熱及虛熱兩大綱領：實熱者脈粗壯有力，伴易餓口乾、大便秘結等；虛熱者脈雖快但脈體幼或無力，其人形體大多瘦削、口渴但不欲飲。實熱及虛熱的治理方法大相徑庭，故要小心鑑別。

另一方面，遲脈言「陽不勝陽氣血寒」，病症綱領涉及陽虛或血循環不暢為主。中醫手腕處把脈，位置上再細分寸關尺脈象，以對應判斷胸腔、上腹及下腹疾患，例如心陽不振、肺寒咳嗽、脾胃虛寒或腎陽虛等證型病患。

清朝中醫名醫張錫純就曾提出定心湯作醫治心率過速過慢病症，方中力主益氣養心及鎮靜安神，輔以活血化瘀藥物。若參考其中成分龍眼肉、炒酸棗仁，取其各6克作焗茶保健之用，有助平常已精力不足，體虛無力者保養心臟。或內關穴位按摩，取位置於掌側手腕橫紋直上兩吋，每日早晚輕按兩次，每次兩分鐘。

心率恒常過速或過慢皆可為心疾病的症狀，或他臟疾患影響，或精神情緒等所致。心率講求中庸，若長期偏差，或心胸隱痛，還是要諮詢醫生或醫師的意見。

▲ 脈數之中庸