經歷磨練與艱難 始得香港「陀地藍」

連日談到藍色，用藍染植物染出藍色，是一門擁有數千年歷史的工藝。自從19世紀化學家成功合成靛藍（indigo blue），人類便不斷人工製造遠古祖先用天然植物所獲取的藍色，藍色衣服變得普遍，愈來愈多勞動階層穿着，「藍領」出現。

然而，天然藍染比人工藍染來得環保，也更有「味道」，內地和台灣都有悠久天然藍染傳統，香港據說可能有，但沒有發展。

據報道，本地染料工作坊「染樂工房」負責人，曾走訪新界多個地方如馬鞍山，找到一些香港藍染前生的「蛛絲馬迹」，發現一些藍染植物如蓼藍及馬藍，沒人打理，令他懷疑是否以前有人種過，而屯門藍地過往又是否與藍染有關？

但他表示，在香港找不到研究本地藍染文化歷史的學者，香港過往有否為染色種植藍染植物，雖不大肯定，但他發現本港一些客家村落，以前確實有人做過藍染。

今天，有香港人不畏艱難，銳意在本土從種植藍染植物做起，打造出香港的「陀地藍」（Hong Kong Blue）。他們種的是植物木藍，就是我日前介紹過，英國「海軍藍」的顏色來源，印度盛產的傳統藍染最常用植物。

南豐集團推行社區項目，與市民發掘及推動可持續發展的生活，當中第五部曲叫《自然之色》，以種子和土地間密切連結作為引子，運用植物天然染資源，聯同本地農業教育組織等，在南豐紗廠舉辦互動展覽，以及一系列天然染體驗活動，讓參與者以不同形式，感受大自然如何透過顏色與人互動。

藝術機構CHAT六廠與「生活Kids Club」農夫團隊合作，在錦田種植木藍，種了大概7,000呎地，分別用印度種和本地種去種植，看看有何分別。印度種木藍源自來港印度人給予，而本地種木藍則是南豐紗廠天台耕地之前從外地引入，留種一段時間得來的。

團隊希望將這種常見於熱帶地區的木藍「在地化」，在悉心照料下，成功培植出一定產量的木藍，讓我們看到製作屬於香港「藍」的可能性。

成功培植出的木藍植物，由台港兩地染藝家Siu和Josh組成的團隊「巨人染」作為製藍師，從採藍草、清理葉子到製藍，一手一腳製作了香港藍泥或靛泥染料，用作今次活動中天然藍染布袋工作坊的原料。今天我們買衫太易，穿藍容易，製造天然藍色就不是。

首先要從木藍上採摘藍草，為了保持藍草水份，他們堅持要在日出前趁葉上的水份未被太陽蒸發時收割，讓葉子在最佳狀態下用來製藍；然後去除莖幹浸泡至靛藍素釋出，最難是控制浸泡時間，因為會影響成品質素；靛藍素釋出後還需隔渣，去蕪存菁後加入石灰打藍，再靜置半天，讓藍靛沉澱至底，才可製成藍泥。

這些香港製造的心血結晶，他們命名為「陀地藍」，這些藍泥現正於南豐紗廠的《自然之色》展覽中展出，展期至周日（28日），不想錯過就要快手（請【按此】觀看「自然之色展覽」相關內容）。

除了「巨人染」，本地另有兩間成立時間較長的藍染工房，其中「染樂工房」在2012年開始營運，房主張駿霖說，為了復興客家藍染，在新界農場把在香港找到客家人愛種的馬藍再行栽種，另外也有種植印度木藍、日本的蓼藍等，現時亦會銷售藍泥，一年共售50公斤左右。

另一家「片藍造」2013年成立，在大嶼山辦天然藍染作坊，種有印度木藍，亦從印度及台灣入口藍泥，打造香港自家藍染品牌。負責人Max說，種植木藍是為興趣，後來亦作為普及教學用途。

植物染即是以天然植物，經過提取和上色等工序，將織物染色，每個成品染出來效果不盡相同，就和人一樣，每人皆獨特。我之前曾提到，大自然中藍色染料特別珍貴，又牽涉耕種、提煉等過程，每件藍色衣服都由勞動力交織而成；發展藍染手藝，兼且自己種藍，同樣是極需堅持的勞動，而且要全心、全身投入，不斷嘗試，以做到極致。近年本港藍染品牌多了，不知道熱潮會否來得快、去得快？

藍染示範 人可透過顏色探索自然

藍染可以起到示範作用，首先是示範人可以透過顏色探索自然界，在我們心中播下思想種子，啟發我們留意身邊植物和土地環境，學習理解、尊重及反思與大自然共處；此外，香港人做藍染這件事，可以顯示人有心、事就成。

工藝師及團隊的堅持、對製作的執着，最後製成屬於香港的「陀地藍」，是一種只屬於香港的靛藍色。今次亦最終發現，不論印度種或是香港種，種出來的木藍都一樣，質素產量都差不多，據說與木藍本身極強悍、適應力強有關，香港人的堅韌，不也一樣嗎？

▲ 製作天然藍色工序繁複，本地卻有藝術機構不畏艱難，從本地種植藍染植物做起，由種植、收割、清理到製藍，一手一腳製作了香港藍泥或靛泥染料，打造出香港的「陀地藍」。