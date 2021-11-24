發展主題博物館 助推廣中華文化

「十四五」規劃提出支持香港建設「中外文化藝術交流中心」，既為香港文化藝術發展提供了新定位，也提出了新要求。香港除了要進一步提升自身文化吸引力，還需要構思完整的策略，打造中華文化海外推廣樞紐，建構國際化的中華文化海外傳播體系，藉助主題博物館等各種形勢，多管齊下促進與海內外民間交流、加強民心相通，助力粵港澳大灣區乃至國家提升文化軟實力。

中西文化融滙 港獨具傳播優勢

提升中華文化在海外的影響力，建立完整、立體的中華文化形象，是提升國家文化軟實力，建立文化自信的重要方式。向海外推廣中華文化的重點，一方面是要藉文化活動和產品，讓海外民眾了解中國傳統文化承載的內涵，從世界歷史的發展中看到中國的貢獻，增強優秀傳統文化的吸引力和認同感；另一方面還要講好當代中國故事，展示當代中國的發展成就，從全球發展的角度展現中國的貢獻，準確傳遞當代中國價值觀。

要做好以上兩方面，香港是最具潛力的城市。香港文化藝術活動水平備受國際認可，而隨着西九文化區啟幕，世界級文化藝術基建亦日漸完備；與此同時，香港還有一國兩制的制度優勢，既背靠大灣區，又面向國際；既有中國傳統文化傳承，也有提煉當代中國故事的便利。

更重要的是，香港是全球少有中西融滙的國際金融中心，能夠熟練駕馭國際化傳播習慣，用國際化的包裝方式推廣中華文化、講述中國故事。

調整策略 多角度聚焦中華文化

博物館肩負着促進文化交流互鑑的職責，是傳遞民族精神、文化特性以及推廣文化藝術的重要載體，亦是推廣中華文化的最有效手段之一，而香港具備的文化傳播優勢，亦給博物館提供了巨大的發展空間。不過，香港博物館目前的整體發展水平不盡人意，博物館普遍缺乏創意、特色不足、主題未見鮮明，導致博物館欠缺吸引力。

事實上，疫情爆發前的2018至2019年度，康文署轄下各類博物館入場觀眾總計近600萬人次，即使不與倫敦、紐約、巴黎等歐美城市年均數千萬入場人次相比較，本港的數字在亞洲也算不上多，充分說明博物館活力不足。

除此之外，香港高水平的文化藝術基建多偏重西方藝術、中國古代文物，又或是單一的中國文化藝術門類，傳播中華文化的效果很有限。

因此，香港要調整策略，發揮獨特優勢，充分激發博物館的活力和吸引力，更全面地發掘及傳播中華文化，尤其要進一步豐富主題博物館的種類，這些博物館未必需要規模宏大，但要有專業的管理和完善的設施；展覽內容則務必要有鮮明的主題和準確的切入點，從不同領域聚焦中國傳統文化，以及當代中國發展。

善用鄉情紐帶 連接華僑

海外華人華僑分布全球各地，目前總數已達數千萬人，他們與中國有深厚的淵源，相對更容易接受、認同中華文化，是構建中華文化海外影響力的基礎，也是中華文化面向海外重要的傳播網絡。

香港長期以來是華僑連接內地與海外的重要中轉口岸，很多人在流動的過程中，選擇定居在香港，以至於不少香港市民都與「僑」有千絲萬縷的關係；再加上香港資訊流通便捷、出入境便利，更進一步促進了香港與全球華人華僑的緊密聯繫。

鄉情是連接華僑的天然紐帶，以此作為切入，建設華僑博物館，是在華人華僑中擴大中華文化影響力有效的做法。雖然不少僑鄉都有華僑博物館，但普遍聚焦本地華僑文化為主，當中不少亦不具規模。

香港可以建立綜合性華僑博物館，滙集廣府、客家、潮汕、八閩、吳越等著名僑鄉文化；而不同地區的華僑雖然文化背景不同，但有相同的移民經歷，因此藉豐富多彩的僑鄉文化和共同的移民經歷，可以營造廣泛的感染力和情感凝聚力，與海外華人華僑建立更深厚的情感和文化連接，從而加深對中華文化的認同，以及對當代中國的了解。

為港未來發展 帶來3方面價值

中華文化博大精深、源遠流長，因此香港也應該籌建中國文化歷史博物館，全面、集中展示中國傳統文化精髓、對世界文明的貢獻，以及優秀的中國當代文化藝術。與此同時，新中國成立72年來，國家發生了翻天覆地的變化，創造了人類歷史上的奇迹，也應該通過博物館向世界展示。

充分發展別具一格、富有特色的主題博物館，也能夠為香港未來的發展帶來多方面價值：首先，能夠提升香港的文化吸引力和城市文化魅力，帶動文化產業發展，促進經濟多元，符合香港未來的發展方向；

第二，能夠吸引更多年輕人投身文化產業和中國歷史文化研究，不但為年輕人提供更多發展機遇，也能夠為建設中外文化交流中心發展培養更多行業人才，也有助提升本港的中國歷史文化研究專業水平；

第三，有利開展國民教育，有助增強青少年的國家和民族認同。

總而言之，香港不但要把握「十四五」規劃給香港文化產業帶來的新機遇，也要承擔好自己的責任，讓世界認識一個真實、立體、全面、多彩的中國。

▲ 香港文化藝術活動水平備受國際認可，而隨着西九文化區啟幕，世界級文化藝術基建亦日漸完備。圖為西九戲曲中心。（資料圖片）