Windows 11用戶 微軟推新Emoji 行政人員版 2021/11/24 分享： 微軟（Microsoft）早於今年7月揭曉全新的Emoji系統，重新設計了超過1,800個流暢風格的Emoji。隨着早前邀請Windows Insider的使用者測試個多月後，微軟日前宣布，正式向所有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 DuckDuckGo新功能 助Android用戶攔截追蹤 今日 DuckDuckGo新功能 助Android用戶攔截追蹤 iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 2021/11/23 iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 2021/11/23 Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 2021/11/22 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 2021/11/22 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 科技行業 科技軟件 設計 Microsoft Emoji 商業 Microsoft Windows