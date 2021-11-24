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DuckDuckGo新功能 助Android用戶攔截追蹤

行政人員版 2021/11/24

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網絡搜尋引擎DuckDuckGo，近日推出專屬Android陣營用戶的App Tracking Protection新功能，阻止潛在第三方紀錄用家的網絡行蹤。

據DuckDuckGo發表有關

...

欄名 : 科技新知

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