DuckDuckGo新功能 助Android用戶攔截追蹤 行政人員版 2021/11/24 分享： 網絡搜尋引擎DuckDuckGo，近日推出專屬Android陣營用戶的App Tracking Protection新功能，阻止潛在第三方紀錄用家的網絡行蹤。 據DuckDuckGo發表有關 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Windows 11用戶 微軟推新Emoji 今日 Windows 11用戶 微軟推新Emoji iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 2021/11/23 iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 2021/11/23 Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 2021/11/22 聯發科Wi-Fi 7 最快明春CES亮相 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 2021/11/22 Spotify同步顯示歌詞 支援iOS Android等用戶 手機Apps 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 Google Android