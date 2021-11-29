第二屆研究資助局高級研究 / 研究學者計劃　撥款逾1.3億元　成就20個大學研究項目

研究資助局（研資局）每年透過兩項研究學者計劃，向20位大學教授及副教授批出逾1億港元的研究經費。經計劃資助的多項國際性前瞻科研及社會政策理論研究，有助提升本港大學的研究水平，並為本地建立更多元、更健全的研究生態。



「研資局高級研究學者計劃」及「研資局研究學者計劃」踏入第二屆，兩項計劃均涵蓋八所教資會資助大學的所有學科，每年各頒發10個得獎名額，於60個月資助期間，分別發放約780萬港元及約520萬港元經費予得獎學者所屬院校。計劃旨在為卓越的學者提供教學及行政職務方面的持續支援，讓他們更專注於研究項目，同時透過計劃聘請研究人員，培養更多年輕學者。



釋放教務時間 更專注研究工作



香港理工大學紡織及服裝學系鄭子劍教授為今屆10位「研資局高級研究學者」之一，正研發一種可穿戴的高性能電子傳感器，以透氣透水的彈性薄膜為材料。他指出過去20年的相類產品一直忽略了透氣功能，無法長時間穿戴。其團隊正研發的液態金屬纖維氈及高透氣材料，可帶來重大突破，讓這種技術更廣泛和有效地應用在健康監測、運動監控、軟體機械人，甚至是人工眼等專業醫療領域。



鄭教授非常榮幸能獲獎，並感謝研資局推出此為期5年的計劃，讓他有充足時間及豐厚資金展開高潛力而高風險的創新研究。藉此計劃提供的經費，他更可聘請多名不同專業的博士後或研究生，在計劃期間互相交流學習，獲取不同領域的經驗與視野，有助本地培養新晉研究人才。計劃亦提供替假老師的支援，讓教授騰出更多時間專注研究工作。

▲ 鄭子劍教授表示獲得「研資局高級研究學者計劃」的資助後，能騰出更多時間專注研究工作。

研究環境改善 年輕學者機會更多



另一位得獎學者是香港科技大學經濟學系講座教授陳松年。他從計量經濟學的方法論入手，希望能改變傳統政策評估囿於識別平均效應的局限，因為那些只能狹窄地反映一個側面，並不能為社會學者或政策制定者提供全面的社會解讀。他的得獎研究項目希望在理論的應用上有所突破，結合樣本選擇及分位數迴歸的基礎，為減貧研究、公共政策、工業政策，甚至司法有效性等領域提供更全面的分析方法。



陳教授表示很高興得到「研資局高級研究學者計劃」提供的資助，讓他得以籌劃更完備及更有系統的研究計劃，並有足夠資源聘請年輕學者參與其中，投入研究的每一環節。除了執行研究工作，新晉學者亦能為計劃提出創新意見。他勉勵年輕學者要勇於挑戰，「做研究不是一天兩天的工作，而是一輩子的事業。」香港近年的研究環境正不斷改善，研究資源倍增，只要堅持不懈，機會一定會降臨。

▲ 陳松年教授有感近年本地研究資助增加不少，勉勵年輕學者努力追夢，投身研究工作。

5年資助期 提供穩定研究條件



二維材料是目前電子與物理學界的研究潮流之一，也是香港大學理學院物理學系姚望教授多年來的研究專業。他講解說，二維材料是只有一個或數個原子厚度的材質，猶如一張無限薄的膜。傳統的三維材料由於體積關係，限制了微電子科技的進一步發展，二維材料卻能突破極限，可造出更細小的晶體管，結合其中對電子的量子自由度的多樣化調控手段，有望製造更高速的電腦中央處理器。



姚教授從2007年開始接觸二維材料，他認為「研資局高級研究學者」不單是重要的榮譽，也肯定了他和團隊過去的工作。計劃更有助他推動其研究向前邁進，開展有關堆疊二維材料形成的超結構，而產生新的物理現象的研究工作，這會成為探索新世紀光電科技的一個重要方向。研究需要長時間埋首同一難題，研究工作者難免有迷失的時候。姚教授指出研資局的慷慨資助非常重要，「5年是相對較長的資助期，穩定的經費有助長時間維持一個具競爭力的團隊，吸引優秀的研究生或博士後投入研究項目。」

▲ 有了研資局的新計劃支援，姚望教授把十多年的研究進一步推展，有望成為探索新世紀光電科技的一個重要方向。

（資料由客戶提供）