滙豐環球私人銀行關注全球應對氣候變化策略　助客戶捕捉能源轉型碳中和投資機遇

氣候變化引發全球關注，因疫情延後一年舉行的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26）， 於11月中在格拉斯哥匯聚全球200多個國家及地區代表，就逐步「減煤」達成史上首個聯合國協議，更多國家在峰會期間均作出新的碳中和承諾。滙豐環球私人銀行相信，低碳轉型屬全球大勢所趨，料將帶動全球能源轉型加速推展，令新能源產業成為可持續投資的重大焦點，為客戶帶來更多增長機遇。



繼中國在去年9月聯合國大會上首次表明力爭碳排放在2030年前達至峰值，並在2060年實現碳中和後，在COP26峰會上，包括印度、越南和泰國等亞洲國家，亦作出實現碳中和的承諾，以應對愈趨嚴峻的極端氣候問題。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，中國和亞洲一向被視為「世界工廠」，屬全球最大的碳排放地區， 中國和印度目前是全球最大和第三大碳排放國，隨着格拉斯哥氣候峰會協議的簽訂，預料稍後亞洲各國將陸續制定更多有助落實低碳轉型的減排政策。



中國未來40年料投資逾200萬億人民幣投資再生能源和綠色基建



「中國於第三至四季推出限電令及限產的措施，正與能耗雙控政策和低碳轉型息息相關，限電限產措施在多個省份推出為經濟帶來下行壓力，要紓緩供電緊張情況，政府將大規模推動新能源發展。為了達致碳中和目標，國際能源組織估計中國需要在未來40年投資超過200萬億元人民幣建設綠色基建和推動能源轉型，相當於2020年GDP的200%。」范卓雲直言，踏入後疫情時代，相對歐美國家及地區，今年中國的經濟增長步伐由於行業監管收緊和房地產市場下調而明顯放緩，為落實碳中和而投放的大規模綠色科技和基建投資，將有助部份抵銷房地產投資放緩帶來的增長缺口，將為投資者製造中長線的投資機遇。



范卓雲指出，近期人民銀行推出新的綠色融資工具，為政策性銀行和商業銀行提供低息融資，以擴大綠色貸款，支持經濟轉型至低碳模式。內地銀行可按貸款市場報價利率（一年期利率為3.85%）作為貸款利率，提供綠色貸款，然後向人行申請資金支持，金額為貸款本金的60%，期限為一年，央行提供優惠利率為1.75%，遠低於七天逆回購利率2.2%和中小企再貸款利率2.25%。



可持續投資愈來愈受私人銀行客戶青睞， 范卓雲表示，氣候峰會進一步闡明，能源轉型不但是世界發展的大勢所趨，更成為中國等亞洲主要經濟體於未來數十年積極推展的重要發展項目之一，並將投放大量資源以拓展綠色基建、再生能源、工業電氣化和電動車供應鏈，低碳經濟轉型將延續數十年，為投資者提供持續數十年的重大投資機遇。



ESG投資趨勢逐漸成為主流投資策略



「我們留意到，新冠肺炎疫情令不少客戶更關注環境保護和社會責任，並重新思考企業和個人與環境的關係，對企業建立可持續及優質的發展模式更為重視，並確保投資組合更能應對氣候變化帶來的挑戰。」范卓雲稱，從今年所見，中港股票市場波動多與政策收緊有關，投資者更關注可持續投資帶來的新增長機遇及風險控制效益。全球重要經濟體在氣候峰會上公開承諾將為實施低碳轉型推出連串新政策、若企業的經營模式及發展策略不能配合低碳轉型要求，有可能會面對罰款或業務將面對監管限制，令企業盈利風險上升，影響其股價表現。



范卓雲相信，ESG投資主題及趨勢逐漸成為主流投資策略，將會是未來投資市場的新常態。 根據滙豐投資管理今年1至2月進行的可持續投資調查顯示，逾八成投資者認為ESG 至關重要 ，當中可持續性、環境影響和氣候變化是亞洲市場投資者最為關注的三大ESG議題。而在中國內地、香港和新加坡這三個亞洲市場的半數投資者相信，未來三至五年他們的投資組合將100%由可持續投資組成。



滙豐植根亞洲156年，而兼具多元環球業務的滙豐環球私人銀行，近年積極投放大量資源於亞洲地區的業務發展。范卓雲強調，該行計劃到2050年實現所有客戶淨零排放，將全力協助客戶實現可持續投資目標，為未來世界帶來正面的環境及社會影響，為客戶建構更優質及達至可持續增長的投資組合。



制定氣候策略實現業務零碳排



滙豐在投資策略上一貫早着先機，其資產管理業務更獲環球投資者組織—「聯合國責任投資原則」（United Nations-supported Principles for Responsible Investment, PRI）授予「A+」評級，彰顯在可持續投資策略及管治範疇表現出色，藉此龐大的國際網絡及協同效應，亦讓滙豐環球私人銀行能為客戶提供度身訂造的ESG投資部署，快人一步捉緊ESG及能源轉型帶來的多元資產增值新機遇。



滙豐在應對氣候轉變方面，亦一直以身作則，並於去年制定氣候策略，致力在2030年或之前令銀行各項業務及相關供應鏈實現碳中和，化身零碳排放銀行，並透過為客戶提供可持續發展融資及投資，協助企業轉向更可持續發展的經營模式，共同推動香港達成於2050實現零排放的目標。



鑒於大量的直接和間接因素的影響，新興市場和中國投資的波動可能極大，而且會出現不同程度的突然變化。這些特點可以導致對這些市場的投資者出現相當大的虧損。本文並非滙豐向閣下發出的個人化通訊，且不構成亦不應理解為對任何產品或服務的法律、稅務或投資的諮詢意見，招攬出售或建議。閣下決定投資不應以本文為主要或唯一的根據。所有投資均涉及風險，而且可能出現上落波動，更可能變為沒有價值。本稿不涉及獨立投資意見。由香港上海滙豐銀行有限公司 （The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）刊發。



（資料由客戶提供）