ONLY Beverages兩創辦人看準健康口味的酒精飲品市場　靠Xero雲端平台節省管理帳目人手

近年香港人愈來愈講求健康，飲食上都講求多菜少肉少油少甜低熱量，在香港市場佔一席位的食物及飲料品牌，都紛紛推出健康口味或標榜健康成份，吸引關注個人健康的顧客選購。生於香港的Flora Ma 4歲隨家人移民加拿大並在溫哥華成長，長大後與生於溫哥華的Jonathan Der相識，兩人大學畢業後到香港工作，同樣愛好杯中物和酒精類飲品。他們發現低糖低卡路里的即飲酒精飲品在溫哥華以至整個北美市場已經非常流行，但在香港所買到的即飲酒精飲品，大多都是太甜或味道過份人工失真，或會令愛健康的顧客卻步。他們看到這個商機，於是成立ONLY Beverages，主打柚子薑和大溪地青檸味共兩款口味的低酒精伏特加梳打，結果反應出乎意料之外，Flora決定辭去本身的正職，與當時打算本身另覓日間正職的Jonathan，一同打理ONLY Beverages生意。



Flora和Jonathan在2021年5月正式創立ONLY Beverages，兩款口味柚子薑味（Yuzu Ginger）和大溪地青檸味（Tahitian Lime）均是無糖、無碳水化合物和無麩質，每罐只含80卡路里和4.5%酒精濃度。酒精含量與一般啤酒無異，但熱量則遠低於主要由麥芽和啤酒花所製成的啤酒。Flora表示，兩款口味均由頂級醇厚的五次蒸餾伏特加、梳打水和天然香料所釀製，務求顧客一喝便感受到清新和天然的味道，而非像一般市面上的即飲酒精飲品，不是太甜就是味道太人工，與汽水無異。



澳洲全線生產 平衡成本需要及品牌價值



成立ONLY Beverages前，Flora本身在高盛（Goldman Sachs）從事股票銷售，之前也在安永（Ernst & Young）擔任過管理咨詢顧問及會計師，而Jonathan分別在高力國際（Colliers）和仲量聯行（JLL）擔任商用物業承租管理的職位。當兩人在2020年決定發展健康即飲酒精類飲品生意後，慢慢尋找廠房及生產原料，最後他們選擇了一間位於澳洲的飲品生產商負責生產。Flora稱：「我們考慮了一番後，認為澳洲本身也是成熟的飲品生產國家，同時在運輸成本方面較在美國西岸生產便宜，而最重要的是澳洲生產能令ONLY Beverages提升品牌價值，符合我們的業務定位。」

▲ ONLY Beverages定位中高檔市場，以營造品牌價值。

相比其他即飲酒精飲品，Flora和Jonathan一開始便以中高收入市場的顧客為目標，為了塑造ONLY Beverages的高檔次品牌形象，兩人慎選零售商，現時ONLY Beverages只會供貨予包括Hong Kong Liquor Store和Green Common在內的精品酒精類飲品商店及中高檔零售商，以及各大私人會所。除了實體店，ONLY Beverages亦開設了網上商店，同時向外賣平台Foodpanda、Deliveroo和香港規模最大的電商HKTV Mall供貨。



ONLY Beverages面世時，正值新冠肺炎爆發，全球的航運物流均受影響，封關措施亦阻礙人員流動。兩人坦言過程中處理了不少供貨問題，加上在香港防疫措施下，例如Clockenflap等大型音樂活動被迫取消，均使他們要投放額外精力，思考如何令更多人認識ONLY Beverages，特別是向商戶和消費者介紹ONLY Beverages的優點。



兩人創業一刻已選定Xero 輕鬆節省人手處理帳目



Flora和Jonathan一開始便已經採用Xero，處理ONLY Beverages的日常營運和帳目事宜，兩人都對Xero的dashboard顯示非常滿意，能夠同時宏觀及仔細地檢視公司財務狀況。「我實在沒法想像不用Xero的情況，Xero能夠連繫銀行戶口和電郵帳戶，亦附設發票範本方便製作發票。」Flora說：「我本身擁有會計方面的經驗，Jonathan剛沒有，我們均認為Xero非常容易使用，發電郵、銀行轉帳、製作貨單等等都很方便。」

▲ Flora曾在安永任職會計師，她認為Xero的功能齊全且易上手，非常適合小型公司處理營運帳目。

ONLY Beverages暫時只有Flora和Jonathan兩名創辦人全職管理和營運，另加一名第三方會計師處理簿記及核數事宜，人手非常少。因此Flora和Jonathan須完全依賴Xero打理生意，否則需要額外聘請一位半職同事負責管理帳目，更要花資源提供培訓及人事管理等。



Flora透露，ONLY Beverages計劃於明年推出新口味，以滿足不斷增長的需求，屆時他們可能要增聘人手來應付。Xero的帳目功能可儲存ONLY Beverages創業以來的營運成本和銷售數據，方便Flora和Jonathan估算公司業績及市場趨勢，制定未來的發展策略，甚至與有興趣的投資者商談，引入更多資金擴展業務。



Flora和Jonathan未來的目標，是ONLY Beverages成為亞洲首屈一指、主打健康口味市場的即飲酒精飲品，屆時如有需要滿足目標，亦會考慮增聘人手，以應付不斷增加的工作量。



（資料由客戶提供）