全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 副刊版 2021/11/25 分享： 將軍澳南臨海位置，發現巨型Godzilla蹤影！原來是將於周六（11月27日）開幕的Ocean PopWalk海天晉滙，與怪獸之王展開精采聖誕之旅。 開幕頭炮，由本周六至明年1月2日，Ocean ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 2021/11/23 MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 2021/11/22 迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 2021/11/20 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 2021/11/20 錦田半拍生活節漫遊郊區 即吃本地菜 營火音樂會體驗 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情 2021/11/19 長洲文青小店散策 海傍露營Cafe盡享閒情