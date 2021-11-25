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午夜一丁

副刊版 2021/11/25

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疫情改變世界，不正常的早已變成「新正常」，並安樂地在「新正常」下繼續生活，以往東奔西跑到世界各地開會授課，「新正常」是靜待家中（或辦公室）靠Zoom或Microsoft Teams，跟世界各地接軌。可恨地球是圓的，若是平的，便沒有時區（Time Zone）之苦，跟美國東岸正好是一個相反，他們早上九時至下午四時，便是我們晚上九時至凌晨四時。

這晚正是一個這樣痛苦的晚上，一天工作後，吃過晚飯便開始會議，過了午夜本來已細的眼睛變得更細（不過這也是福氣，在網上打瞌睡也不為人察覺），好不容易才捱到早上四時會議完畢，反而覺得精神，惟肚皮更精神地打起鼓來。夜闌人靜的廚房變得熱鬧，右邊熱鍋冒起蒸氣的同時，左邊油鑊已吱吱作聲，把握時間把「一丁」放在熱鍋之際，那邊廂的新鮮雞蛋已走上油鑊，三十秒不足，當麵餅仍然硬身便放下味精包再上大碗加麻油，半生熟煎蛋也不甘後人地湊成這完美組合。

在Netflix前捧着這碗「午夜一丁」，感激生蛋的母雞，更感激安藤百福（即食麵發明人）讓人類從廉價得到溫飽，工作一整個夜晚，這是最美麗的回報。當然，你可能早已指着醫生鼻子說：「醫生，你食得不健康！」醫生只會面對你的鄙視並坦然說道：「是的，這碗麵有超過六百卡路里和二千毫克鈉，但我吃下的，是無可取締的回憶，就讓我不健康吧！」從寄宿學校開始，奮鬥日子中度過不少漫長夜晚，而這「午夜一丁」便是最大鼓勵。

能吃下肚的感情，總是要付點代價的。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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