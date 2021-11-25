誰說酒肉朋友不好？元代戲曲《單刀會》裏，道童雲說：「魯子敬，你愚眉肉眼，不識貧道。你要索取荊州，不來問我？關雲長是我酒肉朋友，我交他兩隻手送與你那荊州來。」連關公也被人稱作「酒肉朋友」，若擁這樣有義氣的酒肉朋友，何樂而不為？

愈年長，愈需要有一班同樣愛美食的朋友，大家對食有相若要求和品味，互相交換情報，久不久共享美食，動機純粹——結伴捐窿捐罅、有講有笑地大快朵頤，人生樂事，莫過於此。況且香港地，甚麼菜式也有高手雲集，豐儉由人，港人佔地利之便，唔食就笨。

人生要沉重的話，可以很沉重，但有無必要日日活像千斤墜呢？最直接對自己好的方法，就是佳餚配良朋，口腹滿足，誰也攞不走。關於食，美國心理學家Abraham Maslow，將「食」放在其需求層次理論（Maslow's hierarchy of needs）最低層次的生理需要（Physiological needs），實在太看輕美食於人類產生的美妙作用了！把食看成僅作餬口、果腹之作用，相信這位心理學家從未嘗過美食如何昇華到心理健康、關係和諧、藝術美感、人生幸福之層次。只把食看作餬口果腹的人，唔啱嘴形。

反而十八世紀的法國律師兼作家Brillat-Savarin就不同呢，把美食提升至文學層次，其著作《The Physiology of Taste》中，美食在其筆下呈現美學之獨韻，現節錄書中五句，喜歡佳餚良朋的朋友，必有共鳴：

一、動物求飽足，生靈重飲食；惟有靈魂之人，才懂得品嘗。

二、告知所吃，即可知其人。

三、食之樂，不分年齡、不分國籍，藏於日常。

四、探索新菜式所盛載的幸福感，比發現一顆星星更充滿人性。

五、食趣能與其他樂趣結合，縱使人生只剩下吃，至少還能撫慰心靈。

人生能擁如Brillat-Savarin此類優質酒肉朋友，一起探索和品嘗吃喝樂趣，快哉！妙哉！