南韓總統下場悲 官邸搵錯地方起？

連日談及藍色，南韓首爾市鐘路區世宗路1號，有個建築群，英文名Blue House，大家或者少聽，講中文青瓦台大家就知道了，韓國總統府及官邸也。青瓦的青，其實指藍，並非我們一般印象中青草的青色。

青瓦台由中央的主樓、迎賓館、花園、七宮等組成，為突顯韓國特色，按傳統建築模式打造，特別是主樓，曲綫型的藍色瓦頂，堪稱該處最具代表性的地方，據說整個青瓦台用了10多萬塊青瓦建造。

別看南韓這個政治中心名字及外形如此美麗，一些人就指裏面有「鬼」，或者有魔咒，所謂風水不好的說法不脛而走，之所以韓國總統差不多無一善終，包括前天去世的全斗煥，韓國總統成了「高危職業」，份工顏值高，但又「好難撈」。

南韓至今經歷12位總統，11位前總統中3人被迫下台，包括李承晚（後來更流亡美國）、尹潽善及崔圭夏；朴正熙遇刺身亡、盧武鉉則跳崖自殺；金泳三、金大中兩人因親屬被判刑而身敗名裂；4人被捕判刑或鎯鐺入獄，包括全斗煥、盧泰愚、李明博及朴槿惠，朴槿惠更成為首個遭彈劾罷免的總統。

去年初南韓電影《南山的部長們》上映，改編自朴正熙被槍殺的歷史，電影中提到一個讓很多韓國人如鯁在喉的事：青瓦台風水。電影中說青瓦台是全國風水最兇的地方，那裏的主人都不能無虞地走出來。

青瓦台是高麗王朝的離宮，朝鮮王朝於15世紀建都漢城（即今天首爾）後，將它作為王宮景福宮的後園；上世紀日本吞併後建立總督官邸，日本投降後，1948年大韓民國成立，它成為總統官邸，被命名景武台；1960年開國元首李承晚被推翻後，尹潽善當選，改名青瓦台，俗稱「藍宮」。

現今的青瓦台，是盧泰愚在位時在原本日人總督府的基礎上新建的，自此那兒成為韓國最高權力象徵。那麼，青瓦台風水不好嗎？

青瓦台面向景福宮，背靠秀麗的韓國名山北嶽山，該山被稱具王者氣派，左高右低，分別是左青龍--駱山、右白虎--仁王山，而北嶽山又連接該區最高的北漢山，它是群山之首，山勢由高至低，形成「龍盤虎踞」格局。

然而，另一種看法認為，青龍、白虎前提須是「降龍、伏虎」格局，尤其左側青龍應是休眠狀態，可是青瓦台左側駱山高昂突兀，「青龍桀驁不馴」，有分庭抗禮姿態，為陽宅大凶格局云云；也有人說，青瓦台與「龍脈」擦身而過，如青瓦台正靠山脈自然是上好選址，但它卻斜靠在北漢山腳下，未能乘「龍脈」而建。

選址龍氣相沖 用色似中山陵

也有指青瓦台過於挨近陡峭斜坡，建在「龍氣急促」的地方，與龍氣直接相沖，有違風水原則，種種凶相，僅適合作為陰宅葬地，不宜活人居住；亦有報道引述風水師認為，青瓦台藍白色建築色調也有問題，非大國首府應有的富麗堂皇之色例如紅色，中國官媒《環球網》曾有文章提到，青瓦台藍白色外觀，像南京的中山陵。

一直有揣測指，現任總統文在寅想避開「青瓦台魔咒」，他曾在光化門與下班的首爾市民喝啤酒打成一片，說「總統不是禁錮在青瓦台，應當成為光化門總統」，也說過將總統府搬去光化門的政府大樓，只是到今天都未搬。

其實，文在寅能否打破「魔咒」，不必過多穿鑿附會、無根據演繹，在南韓的「財閥治國」傳統與政治制度多花功夫，可能更有用。

有報道引述韓國政府數據，前30大財閥在國民生產總值中佔95%，控制了韓國經濟命脈，強大程度足以「綁架」總統很多決策，一些人選的總統經費也靠他們，令政壇出現貪腐；而南韓多名前總統突然被調查檢控，皆因在位總統是其政敵，利用權力特大的檢察機構，作為陷害對手的武器。

韓國檢察官地位超然，警察不能獨立辦案，所有案件須經檢察官審查，決定如何搜證、甚麼證據才有效。有電影甚至描寫過，一些高官、財閥的案件被檢察官「雪藏」起來，待關鍵時刻才作為政治武器出手。

文在寅明年3月將卸任，他可以逃過被清算的命運嗎？有說他也玩這套，普遍認為他上任後積極調查前政府的貪污罪證，是針對李明博的政治報復，因為李明博在位時迫到文在寅摯友盧武鉉自殺；早前三星集團繼承人李在鎔因行賄被判監，亦被指是文在寅在挑戰「財閥治國」，有人形容盧武鉉以死明志，復仇的文在寅企圖再造山河，一文一武，兩人上演一場韓國政壇的大戲。

文在寅能成為打破「青瓦台魔咒」的第一人嗎？又有人說光化門風水較佳，與北嶽高峰成直綫，乘「龍脈」之氣，有關風水學說，以及是否用錯藍色？老實講我就唔識，本文純粹分享知識，供各位自行分析。

▲ 青瓦台是韓國總統府及官邸（圖），所謂「青瓦」其實指藍色，其主樓曲綫型的藍色瓦頂，堪稱是最具代表性的地方。但有報道引述風水師認為，青瓦台的藍白色調，非大國首府應有的富麗堂皇之色，中國官媒《環球網》曾有文章提到，青瓦台藍白色外觀，像南京的中山陵。

▲ 青瓦台是韓國總統府及官邸，所謂「青瓦」其實指藍色，其主樓曲綫型的藍色瓦頂，堪稱是最具代表性的地方。但有報道引述風水師認為，青瓦台的藍白色調，非大國首府應有的富麗堂皇之色，中國官媒《環球網》曾有文章提到，青瓦台藍白色外觀，像南京的中山陵（圖）。