打造「北都」低碳區 重構港發展優勢

特首林鄭月娥在今年10月公布的施政報告中，提出發展北部都會區。這個規劃和建設藍圖十分宏偉，涉及面廣闊、發展周期長，自《北部都會區發展策略報告書》公布後，引起社會各界廣泛討論，包括從城市規劃、科研發展、財務融資等角度進行探索。筆者認為有一點很重要，就是為北部都會區注入可持續發展的元素，建設成一個碳中和的北部大都會。

注入可持續發展元素 達碳中和

日前於英國格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會，按與會各國代表達成的《格拉斯哥氣候公約》（Glasgow Climate Pact），大家取得共識，將全球氣溫升溫幅度控制在攝氏1.5度內的目標，並明確提出減少煤炭用量。因此，減少碳排放和達到碳中和，已是全球未來發展不可逆轉的大趨勢。

細看北部都會區發展策略，計劃將改造300平方公里的土地，用於再工業化、創新和科技發展、住屋和生態保護等；事實上，整個北部都會區其實具備可持續發展、低碳和社會適應能力等巨大發展空間。

落實這些開創性的工作，一則將使香港獲得更多寶貴專業知識，形成更好的發展優勢，並且可以為本地人才提供更多培訓機會；二則打造一個低碳、碳中和的大都會區，完全切合全球未來發展的大勢。

按照北部都會區規劃藍圖，提出發展「雙城三圈」，「雙城」指香港和深圳，「三圈」即包括深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈、大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈，並以20年時間，基本建成北部都會區，強化香港與深圳共同發揮粵港澳大灣區「雙引擎」的功能，建設香港成為國際創新科技中心，並為香港市民締造一個宜居宜業的美好家園（《北部都會區發展策略》報告書第114段）。

很顯然，北部都會區戰略是有道理的，因為香港和深圳將因更好的融合而受益。事實上，這個發展鴻圖計劃是前所未見的，因此有甚麼比在早期階段將其規劃為碳中和大都會更好的項目呢？

再者，國務院於上月24日印發《2030年前碳達峰行動方案的通知》，提出深入貫徹和落實國家關於碳達峰、碳中和的重大戰略決策，並紥實推進碳達峰行動，可見謀求都會區發展取得碳中和，不僅符合追求碳中和的目標，更是香港未來可持續發展的有力基礎。

一個具有氣候意識的大都會，是一個盡可能實現碳中和的大都市，此舉顯然需要我們的官員有前瞻性的眼光，及早作出謀劃。在這方面，其實有很多學者和專業人士樂於為此攜手合作、出一分力，為北部都會區的碳中和目標作出貢獻。

誠然，這項宏偉計劃將耗用大量人力、物力和資金，難免出現異議聲音，甚至會被視為耗時太長而受到抵制，但規劃也將是開創性的，將讓香港獲得寶貴的專業知識，從而最終形成優勢，也是培養本地人才的絕佳機會。財政司司長陳茂波曾表示，香港人可以參與北部都會區的融資；與此同時，香港在工程和建築環境方面，亦已經擁有非常強大的政府和私營人才。

借助自然力量 提升社會適應力

在北部都會區的規劃下，相信未來香港和深圳的發展將慢慢變得「唇齒相依」。官員在考慮發展大都會區時，其中一項重要工作，是設計和建造基礎設施，足以抵禦氣候變化導致的海平面上升、風暴吹襲、山體崩塌、山泥傾瀉等問題。

他們除了要評估上述問題的威脅程度外，還應該制定一個讓自然發揮更大作用的方法，以提升社會的適應力。例如，應對海平面上升，不僅僅是建造高壩和巨大閘門，荷蘭經驗就是一個很好的借鏡例子：荷蘭大部分地區都低於海平面，但當地是採用「與水共存」的空間哲學，而非堵截式、敵對式的頑抗。

建「海綿城市」 防洪兼保護生態

荷蘭人設計和建造了池塘、湖泊、公園、廣場甚至車庫，當海水氾濫時，它們可以兼作水庫。記得今年10月，颱風圓規襲港，掛起八號風球，這是不到一周內，香港第二度受強烈風暴吹襲。在重新構想整合「雙城三圈」的北部都會區計劃時，香港和深圳可以從中學到甚麼？得到甚麼啟發？畢竟，我們生活在沿海地區，如今面臨風暴潮和海平面上升的高風險，而在氣候變暖的情況下，局面很有可能會變得愈來愈糟糕。

由於香港經常出現大雨，政府的規劃人員和工程師對於管理水流相當有經驗，在城市多處建造了「藍綠基礎設施」。所謂「藍綠基礎設施」，就是結合自然和工程的功能，借助自然力量幫助管理水流，比使用大量混凝土製造管道，將水引向大海更好。

目前，內地不少城市通過結合自然和工程的力量，建設成「海綿城市」，防洪防澇同時兼具生態環境保護功能。「海綿城市」為一個比喻，指城市如海綿一樣，降水時能「吸水」，平時則可把蓄收在海綿裏的水「擠」出加以利用。

在應對氣候變化方面，模仿自然功能的環境設計和工程設施，對港深兩地整合發展可以合力制定出一個適切的綜合計劃。事實上，北部都會區為香港和深圳提供了一個絕佳機會，在一個如此大規模的發展規劃下實踐新方法；這也符合特區政府把北部都會區發展成創新和技術中心、「城鄉融合」發展、開發與環境保護並存的大都會之期盼。

拓研發中心 推動再生能源發展

當前，內地政府鼓勵將智能光伏發電納入樓宇發展，以促進可再生能源的發展，香港在這方面也應該採用相同技術，並發展成為研發中心，政府和私營機構可以共同努力，推動實現這一轉變；由此亦可清楚看到，今天所有的基礎設施，都包含信息與科技的組件，本港的發展顯然也需要聚焦於這個領域。

總而言之，提升社會適應力，可應對水浸、強烈風暴、山泥傾瀉等氣候變化帶來的後果；再者，我們也能夠從這些方法中，辨識到哪個方法可以實現碳中和，甚至做到負碳效果。

北部都會區發展規劃還包括一項「積極的保護政策」，計劃恢復數百公頃的濕地和魚塘；如何管理這些濕地、魚塘以及大片森林區域，將影響到減碳的成效，而在這個過程中，可能累積到可觀的「碳信用額」。

過去不少人批評政府缺乏長遠規劃，如今政府史無前例提出這個宏偉和充滿機遇的發展規劃，無論從發展角度，或是順應全球減碳大潮流的角度，把北部都會區打造成碳中和大都會，是值得各方共同努力推動和實現的目標。

▲ 無論從發展或是全球減碳大潮流的角度，把北部都會區打造成碳中和大都會，都是值得各方共同努力推動和實現的目標。（資料圖片）