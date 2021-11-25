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芯片荒+乏零件 3大數碼相機缺貨

行政人員版 2021/11/25

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據《日經新聞》報道，Sony再次受到芯片短缺影響，已暫停接收部分數碼相機的定單，包括Sony Alpha 7Ⅱ、Alpha 6400等無反光鏡可換鏡頭相機。

據悉，由於芯片和零件短缺，Sony無法如常生

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欄名 : 科技新知

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