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OnePlus 10 Pro 傳5000萬像素鏡頭

行政人員版 2021/11/25

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最近有外媒報道，中國手機品牌OnePlus新款旗艦機OnePlus 10 Pro渲染圖於網上曝光，新機將採用最高5,000萬像素鏡頭，電池容量5,000mAh，具125W快充功能。

最近外國爆料達人

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欄名 : 科技新知

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