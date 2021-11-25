OnePlus 10 Pro 傳5000萬像素鏡頭 行政人員版 2021/11/25 分享： 最近有外媒報道，中國手機品牌OnePlus新款旗艦機OnePlus 10 Pro渲染圖於網上曝光，新機將採用最高5,000萬像素鏡頭，電池容量5,000mAh，具125W快充功能。 最近外國爆料達人 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 芯片荒+乏零件 3大數碼相機缺貨 今日 芯片荒+乏零件 3大數碼相機缺貨 DuckDuckGo新功能 助Android用戶攔截追蹤 2021/11/24 DuckDuckGo新功能 助Android用戶攔截追蹤 Windows 11用戶 微軟推新Emoji 2021/11/24 Windows 11用戶 微軟推新Emoji iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 2021/11/23 iPhone 12及12 Pro聽筒無聲 蘋果擴免費維修國家 Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 2021/11/23 Sony申PS5軟硬件專利 第三方或無法售外殼產品 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 智能手機 中國 品牌 OnePlus