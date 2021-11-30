將可持續發展融入多元業務　推動綠色可持續融資應對氣候變化

作為亞洲最大金融服務集團之一，星展銀行一貫重視推動可持續發展業務，該行自創立以來，以創造長遠價值為目標，透過負責任的態度平衡業務，恪守三大可持續發展理念，包括負責任的銀行、負責任的企業營運，以及創造社會影響力。這間深具遠見的銀行早已訂立在2024年全球可持續融資總金額達到500億新加坡元（約374億美元）的目標，較原先訂立的200億新加坡元目標大幅提升。



遵循聯合國六大目標 定立三大可持續發展支柱



星展銀行(香港)有限公司行政總裁龐華毅指出：「作為一間具使命感的銀行，我們以負責任的態度提供融資及營運業務，致力確保銀行產品和服務品質、本着減碳及可持續方針訂立營運採購流程、視員工健康為福祉，以至在日常運作中，全面實踐可持續的企業營運。」龐華毅補充，銀行亦十分著重創造社會影響力，積極支持社會企業，善用資源回饋社會。



星展銀行作為聯合國全球契約的成員，龐華毅強調，該行一向遵循六大聯合國可持續發展目標（SDGs），當中涵蓋性別平等、經濟適用的清潔能源、體面工作和經濟增長、產業、創新和基礎設施、負責任消費和生產，以及氣候行動，更善用本身的優勢，不遺餘力地在各個業務領域中推展可持續發展。

星展銀行(香港)有限公司行政總裁龐華毅表示，銀行積極幫助客戶推進可持續發展議程，以負責任銀行、負責任的企業營運以及創造社會影響力為銀行可持續發展的三大支柱。



推可持續轉型融資框架 指導企業轉型低碳

作為全球首間發布《可持續轉型融資框架和分類方案》的銀行，星展銀行指導客戶應對氣候變化，為低碳未來注入資金，幫助客戶全面轉型低碳。



為致力落實負責任的融資計劃，該行與擁有相同理念的企業攜手，為可持續及低碳經濟轉型作出努力。去年星展銀行成為首間發布《可持續轉型融資框架和分類方案》的銀行，指導客戶在面對氣候變化及資源稀缺的情況下作出調整，並解決社會不平等全球議題。



企業或項目要獲得綠色融資的資格，必須滿足雙方訂立的可持續目標，例如合作的地產商需達到國際或本地認可的綠色建築認證，或合作的汽車行業商需加入節能的汽車設計等。提到與企業合作的成功案例，2020年星展香港便與新世界發展，成功完成香港首筆與聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易。



踏入2021年，星展香港作為恒基兆業、置地公司及冠君產業信託等客戶在綠色融資過程的重要夥伴，提供了各項綠色貸款、債券、貸款協議及綠色保證函，支持企業的可持續發展進程。最近，銀行與冠忠巴士集團亦簽訂可持續發展表現掛鈎貸款，並以溫室氣體減排量，以及歐盟六期柴油商用車輛應用數目等作為其表現指標。



此外，星展銀行與全球其中一間最大的時尚零售商Inditex合作，為Zara等品牌推出有機棉採購融資試點計劃，藉此向印度農民生產者組織（FPO）的2千多名農戶發放資金，採購有機棉，藉此擴大當地有機棉產業的規模。



在綠色融資計劃方面，星展以謹慎及科學的方法來評估經濟活動的轉型特質，幫助客戶調整其業務策略。以2020年度為例，星展銀行在全球合共完成96億新加坡元的可持續融資交易，而香港自2020年至今亦已完成360億港元可持續發展表現掛鈎貸款，成績亮麗，並榮獲多項可持續金融殊榮。



重身體力行 向營運淨零碳排放目標邁進



要協力建構可持續發展的社會，企業亦必須在節能減碳、保障員工福祉，以及服務社會等不同層面以身作則。星展銀行提出2022年實現營運淨零碳排放的承諾，經檢視有關消耗能源及處理廢料的方式，星展香港今年的耗電量及碳排放量，預計分別按年減少18%及17%，以全面減低碳足跡。公司亦積極推行混合辦公模式，並針對設計思維、數據和分析、人工智能、機器學習等新興領域，加強員工技能發展。

企業或項目要獲得綠色融資的資格，須滿足雙方訂立的可持續目標，例如合作的汽車行業商需加入節能的汽車設計。



設Climate Impact X國際碳信用額平台 建立可靠市場機制



今年星展銀行與新加坡交易所、淡馬錫和渣打銀行宣布成立Climate Impact X（簡稱CIX）國際市場碳信用額平台，擴大自願碳市場。CIX利用了衛星監測、機器學習和區塊鏈，提高碳信用的透明度、完整性和質量，從而推動更多企業能夠採取有效行動以配合減碳。



同時，CIX通過標準化合同促進大規模及高質量的碳信用銷售，當中主要向跨國公司和機構投資者，提供一系列能滿足企業可持續發展目標的自然氣候解決方案（NCS）項目，使市場上每個項目的影響、風險和定價數據的支持，皆能達致透明化。



於11月Climate Impact X公布完成首宗自願性基於自然的碳信用（nature-based carbon credits）投資組合拍賣，碳信用額交易量為170,000噸。試點拍賣證明買賣雙方均希望通過可信賴的市場機制滿足彼此所需，以至拍賣平台的有效性，也展現高質量的碳信用能獲取等高價值，在擴大自願碳市場的過程中邁出重要一步。



打造全港最高城市農圃 宣揚食物再造循環



在星展基金會支持的社企中，不乏綠色環保社企，最近星展香港與太古坊，以及星展基金會全力支持的本地社企「雲耕一族」合作，在太古坊港島東中心頂樓構建城市農圃。



港島東中心The Loop農圃位設於該辦公樓的300米天台，為現時香港最高的城市農圃。全年種植30多種有機時令農作物。於過去9月份時首次收成的新鮮蔬菜，已捐贈予本地食物銀行樂餉社，惠及有需要的社群，令這項支持環保社企及城市農圃的活動倍添意義。自2020年，星展銀行展開「食物零浪費」運動，致力提升大眾及員工對食物浪費的意識，實踐可持續生活方式。

星展香港與太古坊將繼續合作，優化廚餘回收流程，從其港島東中心辦公室收集廚餘，轉化為堆肥用於栽種天台農圃，旨在為香港這個國際大都會的城市景觀增添翠綠之餘，亦推動星展員工培養綠色生活習慣，共同為推動社會的可持續發展出一分力。



「我們同時鼓勵員工積極參與社會服務工作，透過團隊的專長及時間，善用資源回饋社會，幫助更多弱勢社群。」龐華毅續稱，星展銀行自2014年起已設立星展基金會，積極支持社會企業，至今已在亞洲區內培育逾640間社企。今年更計劃把年度「星展基金會社會企業獎助金」加倍，共撥款300萬新加坡元（約1千7百萬港元），幫助更多具潛力的社會企業拓展業務。

（資料由客戶提供）