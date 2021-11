富士膠片洞悉市場走向　憑遠見轉型　擁龐大機遇

▲ 上原正裕身旁的流動X光機是富士膠片旗下醫療業務的熱賣產品,在過去一年新冠肺炎疫情最嚴峻期間,獲多間公立醫院購入。

對於上一代人而言,「富士膠片 」(FUJIFILM)作為耳熟能詳的攝影器材及菲林品牌,陪伴大家度過不少人生重要時刻。事實上,來自日本的富士膠片(FUJIFILM Corporation)早在上世紀已活躍於香港,成立富士膠片香港有限公司(FUJIFILM Hong Kong Limited,下稱「富士膠片香港」),在攝影、菲林等業務以外,富士膠片早已洞悉先機,實現業務多元化,將菲林業務所累積的核心技術,運用於醫療業務之上;同時也以當年的富士施樂(Fuji Xerox)及今日已改稱為富士膠片商業創新(FUJIFILM Business Innovation),為大小企業提供辦公室數碼技術方案;富士膠片香港更提供全面及一站式的國際採購及委託製造服務,成功令富士膠片整個集團連同子公司一起緊貼時代步伐,發展成為一家擅長創新變革的現代化企業。



變革創新 永不停步(NEVER STOP)



在上世紀當時得令的云云菲林品牌當中,今時今日只有富士膠片成功轉型,並在當今數碼攝影市場站穩陣腳,企業背後的遠見及多年來所下的苦工有目共睹。富士膠片香港執行董事上原正裕(Masahiro Uehara)表示:「這些年來,在菲林市場的萎縮以外,我們還經歷了數碼相機及智能電話時代的來臨、金融風暴、社會動盪、疫情頻生等全球性大事及議題,這些危機都令我們及早意識到變革的重要性,故富士膠片以『永不停步』作為企業理念,一直尋找新的發展領域。」



要與時並進,就必須徹底改變企業的業務結構。富士膠片以「業務多元化」和「加強企業之間的協同效應」作為改革關鍵,通過內部組織大變革和對新領域的資源投入,成功創新令產品及服務更為多元。時至今日,企業業務持續穩定發現,並達到 配合全球發展的多元性,可謂拜企業的資本投資、研發投入和戰略性併購所賜。



「回想2000年初,我們當時以菲林攝影作為核心業務;但在一個名為『二次創業』的計劃下,我們實施了一系列的改革,讓我們不僅在攝影科技普及化的時代洪流當中生存下來,更成為了有機會茁壯成長的一流企業。這些改革除了建立嶄新的增長戰略,同時加強了集團管理,為品牌和企業實行了結構性的改變。」上原正裕說。



富士膠片在改革途中經歷品牌自身的重新認識——首先品牌徹底審查了透過菲林業務所累積和培育的核心技術,然後自我檢視:「到底這些技術在當今市場是否能夠保持競爭力?在哪一個領域可以利用已發展的技術資產實現增長?」上原正裕表示這些問題都是企業管理人員一直在參透的範疇;而在富士膠片高層管理人員的帶領,以及全體成員的不斷努力下,企業現在已經成為了一家在四個領域中發展迅速的公司:光學攝影、醫療科技(包括醫療設備、製藥、再生醫學和化妝品等)、物料(包括製造半導體所需的材料等 ),以及辦公室數碼解決方案(包括提供解決商業客戶業務問題的產品服務和促進數碼轉型等),成績有目共睹。



延續菲林製造技術專長 為醫療科技革新而貢獻



對於富士膠片的光學鏡頭技術,不少相機使用者都曾有親身感受;然而,近年富士膠片積極投入醫療領域,將品牌的技術優勢在醫療業務當中發揮所長,當中包括:X光診斷影像設備、乳房造影、內窺鏡、超聲波、體外診斷系統和醫療資訊科技系統等。

▲ 富士膠片的新款內窺鏡。

適逢今年3月,富士膠片正式從日立(Hitachi)收購了診斷影像業務,富士膠片品牌正式加入電腦斷層掃描(CT)和磁力共振(MRI),使品牌能夠提供一站式的醫療服務,成功打入香港醫療市場並贏得不少口碑。上原正裕表示:「我們有信心在未來繼續發展品牌的技術優勢,運用在醫療範疇;特別會在圖像處理和人工智能技術方面作出創新,提供更高質素的產品和服務,為改善本地醫療服務和市民健康作出貢獻。」



提供全方位辦公室數碼解決方案



至於富士膠片一直投入不少資源的辦公室數碼解決方案服務,則也隨着時代變遷,有革新性的業務擴展。當中,主力此業務的富士膠片商業創新香港有限公司(FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited)前身為富士施樂(Fuji Xerox),利用品牌嶄新的高端技術,塑造新一代「智 ‧ 型辦公」,令不同企業在工作空間、業務流程及通訊傳遞方面,透過數碼轉型,實現無縫、安全和高效能的營運。



上原正裕逐一解說:「我們在這三方面都提供了創新技術和服務,透過文件管理和拓展業務相關的解決方案,提高對客戶的價值。我們首先在工作空間上重新定義工作模式,並提供如多功能打印機、IT基礎設施和網絡安全解決方案等的全面產品組合;業務流程方面我們亦重新制訂業務運作,以端到端業務流程自動化方案解決如文件採集、管理和外判服務等業務挑戰;最後在資訊傳遞方面,我們希望重新建構通訊方式,以全渠道資訊解決方案和託管服務等,來激發靈感及創造新的通訊服務。」



富士膠片香港承擔國際採購重任

▲ 上原正裕透露,富士膠片香港有一半業務是來自國際採購定單,協助來自世界各地的客戶於中國、台灣和東南亞採購零件或成品,然後交予母公司在日本、中國內地和東南亞的廠房,和各地的銷售中心。

事實上,富士膠片自1996年來香港開設分部,多年來為不少港人記下了珍貴的回憶。 富士膠片香港除了在港澳地區作銷售外,還備有國際採購的服務,從中國內地、台灣、東南亞等地區採購各種光學和醫療設備零件或成品,將其交付集團工廠進行生產或其他子公司用作銷售;可見富士膠片香港對於母公司及全球各地的富士膠片子公司而言是不可或缺。而憑藉多年來於各地的經驗、知識,加上香港貿易的優勢,以及與其他亞洲國家緊密關聯,富士膠片香港的採購團隊在國際上可謂擁有舉足輕重的地位,也為品牌爭取不少資源。



他補充:「我們的光學產品部負責銷售廣播電視鏡頭、電影鏡頭、機器視覺用鏡頭、監控鏡頭、投影機和專業望遠鏡等產品,主要的銷售市場包括港澳地區和台灣。另外,我們把中國內地和台灣、東南亞等製造商聯繫起來,為業界提供各類光學產品中的組件如鏡片或鏡頭。我們希望透過優質的影像,進一步促進影像文化和藝術方面的發展。」



上原正裕作為企業的執行董事,坦言現在的使命是透過各項業務的增長,從而擴大收入和利潤。 去年富士膠片在醫療業務的銷售額創下歷史新高,足以證明他對香港業務發展的信心和眼光。隨着富士膠片香港負責的三大業務支柱:醫療科技設備、印藝系統和光學設備產品,在香港的銷售和服務等範圍不斷擴大,產品和服務對於本地商業,甚至市民大眾生活愈發不可或缺,上原正裕說:「我們希望透過為品牌在社會服務領域和工業上的進一步發展,可以提高每個個體的生活質素 。」



的確,只要向從事醫療或平面藝術的人查問一下,都不難發現他們對富士膠片香港多年來的默默耕耘心存感激。為了讓富士膠片的多元更加廣為人知,品牌早就定下了一系列計劃;上原正裕介紹道:「我們自從2018年起,開始一直進行名為『永不停步 NEVER STOP』的全球品牌宣傳活動,實現企業持續增長;而『永不停步』跟我們為慶祝集團在2014年成立80周年而推出的企業口號『價值源於創新 Value from Innovation』可謂如出一轍,即利用我們創新和專業知識的認識,展示我們『永不停步』工作,直至所有可解決的問題都被根除的堅定決心 。」

▲ 富士膠片亦致力發展人工智能,圖中是予醫生閱讀診斷圖像的圖像處理器,由富士人工智能品牌REiLI負責研發。

他續說:「從現在開始,我們將利用在攝影業務中所開發的各種技術和人工智能等,加強與志同道合的人和組織合作,致力解決社會問題 。我相信透過這些行動,我們能夠向世界各地的人們,傳達我們品牌的價值。」



印刷業的去向



一直以來富士膠片都為香港提供專業印刷服務,地位舉足輕重,但與此同時,他們非常重視環保議題。品牌最近便推出了一些不用加工的印刷板,毋須任何化學處理即可製成,不僅有助印刷公司節省空間、工時和成本,更能減少對環境的影響。在數碼印刷領域方面,富士膠片香港則與富士膠片商業創新香港有限公司合作,為行業提供數碼印刷解決方案。現在富士膠片香港不但擁有靜電印刷和噴墨數碼印刷機等先進設備,還可提供滿足各印刷企業在工作內容、數量等方面需求的產品、解決方案和服務。憑着這些獨特的優勢,是次合作將為香港印刷業的進一步發展做出莫大的貢獻。



適逢今年為富士膠片香港慶祝成立 25周年,品牌將繼續透過一些商業活動,為解決香港社會和行業問題做出貢獻,不斷創新,繼續為未來出一分力,迎接一個又一個的周年慶典。



應對新冠肺炎疫情的措施

▲ 因應新冠肺炎疫情肆虐,富士膠片亦以Hydro Ag+名義推出防疫產品,透過DonDonDonki和HKTV Mall向香港市場發售。

2019年新冠肺炎肆虐,不但導致全球各行各業大小品牌停業,更令大集團受到前所未有的打擊。富士膠片香港也致力協助香港社會一同抗疫,除了適時為公立醫院提供多部流動X光儀器GO PLUS,加快放射診斷及治療流程,亦從日本引入醫療級別銀離子酒精消毒噴霧和濕紙巾至香港市場,進駐日本零售連鎖店DonDonDonki和APITA的香港分店,以及網購平台HKTV Mall,致力保護香港人的健康。有關消毒產品能有效抗菌一個月,獲超過500間日本醫療機構使用。



(資料由客戶提供)