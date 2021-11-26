設計營商周探索社區 火炭土瓜灣尋香港製造．懷舊古物 副刊版 2021/11/26 分享： 欣賞設計不一定要走入博物館，也與我們日常生活息息相關，身處的社區地點，也有很多不同的可能性。香港設計中心帶領我們鑽進火炭及土瓜灣，與駐區創意夥伴合作，發掘兩個社區各種面貌及設計，值得細看。 香港18區， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 今日 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 2021/11/25 全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 2021/11/23 MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 2021/11/22 迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 2021/11/20 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 設計 火炭 土瓜灣 Local Tour 展覽