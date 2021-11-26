設計營商周探索社區 火炭土瓜灣尋香港製造．懷舊古物

欣賞設計不一定要走入博物館，也與我們日常生活息息相關，身處的社區地點，也有很多不同的可能性。香港設計中心帶領我們鑽進火炭及土瓜灣，與駐區創意夥伴合作，發掘兩個社區各種面貌及設計，值得細看。

香港18區，

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