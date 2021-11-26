將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位

今年未能出國歡度白色聖誕，商場內也能感受冬日雪國氣氛。將軍澳中心聯乘韓國觀光公社合辦「韓冬樂雪遊」，即日起至明年1月2日，將名列「韓國觀光100選」的江原道「院岱里白樺林」雪景帶到香港，有大量打卡位及

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