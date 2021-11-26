將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 副刊版 2021/11/26 分享： 今年未能出國歡度白色聖誕，商場內也能感受冬日雪國氣氛。將軍澳中心聯乘韓國觀光公社合辦「韓冬樂雪遊」，即日起至明年1月2日，將名列「韓國觀光100選」的江原道「院岱里白樺林」雪景帶到香港，有大量打卡位及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 設計營商周探索社區 火炭土瓜灣尋香港製造．懷舊古物 今日 設計營商周探索社區 火炭土瓜灣尋香港製造．懷舊古物 全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 2021/11/25 全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 2021/11/23 MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 2021/11/22 迪士尼Pixar《怪獸公司》 聖誕裝置登陸太古城中心 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 2021/11/20 香港5間Cafe舉辦台灣咖啡節 必飲一豆兩烘‧一豆兩沖 將軍澳中心 南韓 聖誕節