「多賺錢、少工作」抑或「少賺錢、多工作」，明顯地大多數人會選擇前者，但甚麼人會選擇後者。

選擇後者這蠢工的，不是蠢人，他們是選擇加入大學刻意想成為學者（Academic）的年輕醫生。香港缺乏完善的MD、PhD制度，只是唸大學期間，同時考取醫學學位和博士學位；惟在外國，這是成為醫學界學者的最佳途徑。

香港的醫學生，在畢業後完成一年實習，便正式成為醫生，受聘於醫管局轄下，而隨後六年是專科訓練，實則也是一份收入相當可觀的工作。香港公營醫院的薪酬冠絕全球，考取專業資格後，便有頗大機會升級為Assistant Consultant（助理顧問），更上一層樓。

有意成為學者的年輕醫生，大多數先要完成專科訓練（為此真實不算太年輕），訓練期間也要有一定研究經驗，才可步入大學校門，成為Clinical Lecturer或Assistant Professor，只是一入校門深似海，除應付繁重臨床工作外，也要負責教學和科研。

教學這方面尚可，因大部分專科受訓期間的醫生也參與教學，只是當上年輕助理教授便要負責及安排而不僅是參與。至於科研，既是主菜，也是挑戰，能夠成為年輕助理教授，便要在指定年限內作出貢獻，一句「Publish or Perish」（出版或滅亡）是真理，一般期限是六年。但在收入方面，老闆不再是醫管局而是大學，相對下，入職大學是變相減薪。

多工作、多壓力，卻要減薪，這樣傻的事情，卻仍有不少年輕醫生願意投身，原因很簡單，大學是追求真理和研發創新的樂土，若人生是為追求改變世界、改變未來，這份蠢工是最佳選擇。