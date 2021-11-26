幾個月前，搜尋網站百度根據職場人搜索大數據的最常見詞彙，發表了《當代職場人更好生活圖鑑》報告。其中一項很有趣，數據發現年輕職場人心願清單中，有以下幾點：準時收工、減肥成功、提前退休、財務自由、脫離單身。以上五項當中，脫離單身居然是年輕職場人最渴求的心願，甚至超過了財務自由。香港情況也差不多。

經常接觸年輕人的好處是，他們教曉我很多潮語。幾年前，首次聽到他們說：「好想出pool呀！」「我畢咗業成年都未出到pool，真失敗！」我不明所以，還傻傻地問究竟是carpool（合夥共用車去某地點）還是swimming pool（游泳池）？原來兩者皆非，出pool是指有拖拍，即內地和台灣的「脫單」。

看見他們如此坦白和充滿憧憬，我笑着說起錢鍾書的小說《圍城》：「城內的人想出來，城外的人想進去。」錢所指的城牆是婚姻，但用「圍城」去形容「渴望得到愛情，得到後又發現不外如是」也切合。我把這個喻意跟年輕人說了，莫不以慨歎兼自嘲回應：「想逃脫的，至少他們入過城吖！我哋依家連入都未入過，無資格講逃脫呀！」說時悲壯，聽得我仰頭大笑。

悲壯過後，他們又問：「真的個個入了圍城後想逃走那麼恐怖嗎？」「不，寫《圍城》的錢鍾書認識了他口中『最賢的妻、最才的女』楊絳後，這樣寫道：『遇見你之前，我沒想過結婚；遇見你之後，結婚，我沒想過和別的人。』」一九九四年，錢鍾書病重住院，逾八旬的楊絳獨自照料丈夫，無微不至，只一心念着「鍾書病中，我只求比他多活一年。照顧人，男不如女。我盡力保養自己，爭求『夫在先，妻在後』。」楊絳在丈夫與女兒相繼離世後，於九十二歲高齡寫下《我們仨》，閱畢此書後，你們會驚歎，人間竟有如此堅毅又柔情的女子，以及如此歷久不衰的妙曼愛情。圍城不恐怖。」我細細道來。

當然，決定一個人想在城內安留還是速逃，伴侶的質素和水平最關鍵。