四季芬芳推出全新餐牌 以蛇王芬招牌膶腸製黑色鹹水角 副刊版 2021/11/26 分享： 中環蛇羹百年老字號蛇王芬，2020年於沙田新城市廣場開設年輕副綫四季芬芳，繼續秉承香港製造的精神，除了各款招牌滋補燉湯及蛇羹外，餐廳亦不斷為粵菜注入新元素及創意，最近更推出全新餐牌，供應多款季節時令美 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 The Cakery推全新聖誕糕點系列 2021/11/24 The Cakery推全新聖誕糕點系列 汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠 2021/11/22 汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠 J's Bar Bistro X 護膚品牌est推下午茶送價值$1,000美容體驗套裝 2021/11/22 J's Bar Bistro X 護膚品牌est推下午茶送價值$1,000美容體驗套裝 大公別館秋冬限定火鍋美食 必點冬蔭功膏蟹乳豬鍋 2021/11/19 大公別館秋冬限定火鍋美食 必點冬蔭功膏蟹乳豬鍋 同撈同煲火鍋進駐銅鑼灣 期間限定胡椒豬肚少爺雞湯 2021/11/19 同撈同煲火鍋進駐銅鑼灣 期間限定胡椒豬肚少爺雞湯 餐廳 美食 中環 上海 外賣 魚 沙田 蝦 豬肉 薑