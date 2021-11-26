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四季芬芳推出全新餐牌 以蛇王芬招牌膶腸製黑色鹹水角

副刊版 2021/11/26

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中環蛇羹百年老字號蛇王芬，2020年於沙田新城市廣場開設年輕副綫四季芬芳，繼續秉承香港製造的精神，除了各款招牌滋補燉湯及蛇羹外，餐廳亦不斷為粵菜注入新元素及創意，最近更推出全新餐牌，供應多款季節時令美

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欄名 : 新鮮熱辣

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