Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽

疫情漸緩，搞作頻頻的Macallan，今回玩甚麼呢？答案是朱古力。

朱古力與威士忌風馬牛不相及？錯！如果是愛酒之人都會知道，朱古力風味在紅酒及威士忌都有機會出現，而今次Macallan首度推出的單一麥芽

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