Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 副刊版 2021/11/26 分享： 疫情漸緩，搞作頻頻的Macallan，今回玩甚麼呢？答案是朱古力。 朱古力與威士忌風馬牛不相及？錯！如果是愛酒之人都會知道，朱古力風味在紅酒及威士忌都有機會出現，而今次Macallan首度推出的單一麥芽 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 2021/11/12 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 2021/10/15 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 2021/10/15 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 2021/09/10 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 2021/08/13 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 威士忌 蘇格蘭 K11 MUSEA 朱古力 展覽 品牌 尖沙咀 可持續發展 西班牙 QR Code