創意手打西式醬汁 西日Fusion鐵板盛宴 副刊版 2021/11/26 分享： 位於銅鑼灣的食廈駱克駅，近日大翻新，重新引入新品牌餐廳進駐。主打高級西日Fusion鐵板燒的御鐵，以自家創意手打西式醬汁，加大玩煙熏及分子元素，讓客人投入於色香味的五感味覺盛宴。 餐廳採用暖色系的木材作 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】那些年，我們一起蒲過的夜店 Dragon-i 2021/11/15 【Good Food,Good Mood@iM網欄】那些年，我們一起蒲過的夜店 Dragon-i 米芝蓮2星餐廳 打造秋冬野味盛宴 2021/11/12 米芝蓮2星餐廳 打造秋冬野味盛宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】天台上不只酒吧 SKYE靚景餐廳 2021/11/10 【Good Food,Good Mood@iM網欄】天台上不只酒吧 SKYE靚景餐廳 支持本地食材 明閣推出漁港風情美食 2021/10/29 支持本地食材 明閣推出漁港風情美食 踏入深秋 品味一頓華麗白松露盛宴 2021/10/29 踏入深秋 品味一頓華麗白松露盛宴 美國 日本 品牌 設計 餐廳 美食 澳洲 菜式 意大利 魚