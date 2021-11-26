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創意手打西式醬汁 西日Fusion鐵板盛宴

副刊版 2021/11/26

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位於銅鑼灣的食廈駱克駅，近日大翻新，重新引入新品牌餐廳進駐。主打高級西日Fusion鐵板燒的御鐵，以自家創意手打西式醬汁，加大玩煙熏及分子元素，讓客人投入於色香味的五感味覺盛宴。

餐廳採用暖色系的木材作

...

欄名 : Food

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