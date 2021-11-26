並非呆萌理科男 愛因斯坦用情濫

一份由已故物理學家愛因斯坦寫的「廣義相對論」手稿，在巴黎折合以逾1億港元賣出，創下他各類手稿最貴成交，媒體引述消息指，買家是李嘉誠。

李嘉誠不時都引用愛因斯坦的名言，2017年香港回歸20周年時接受訪問說：「永不要放棄想做的事，擁有大夢想的人，比知道所有事物的人更具力量。」他勉勵年輕人要有夢想，積極裝備自己，為香港和國家作貢獻。

2015年底，李嘉誠出席汕頭大學廣東以色列理工學院奠基儀式，發言中引述以色列理工學院創辦人之一愛因斯坦的話：「活出人生只有兩道，一是認為世上毫無奇迹，一是相信一切皆可以是奇迹。」鼓勵眾人不要甘心當奇迹的等待者。

2007年，英國劍橋大學李嘉誠中心落成，國際藝術家朱銘的青銅雕塑作品「太極拱門」樹立在中心大門外，李嘉誠主持中心揭幕儀式時指出，他興建和資助研究學院的同時，也常支持大眾藝術，並非單純出自愛好美學，他引用愛因斯坦的說話：「所有宗教、藝術和科學都是同一棵樹上的分枝，對它們的渴求嚮往，推動人類追求更崇高理想生活，超脫形而下境界，並引領我們達至自由。」

太極是中華文化精粹，賦形天地，有說法指，從人身消長到宇宙運行都是太極。愛因斯坦固然熟悉宇宙，對自己的私生活，似乎也懂得「耍太極」。愛因斯坦喜歡執筆寫信，在研究之餘亦花了不少時間寫信，有的是德文信，有的是英文，內容方方面面，例如對妻子、孩子的想法，對上帝、猶太人的看法等。

這些書信為我們提供機會，讓我們看到其另一面，洞察他在科學之外的所思所感。一直有傳言，愛因斯坦一生中有約10個女人，愛情生活被指滿是混亂的風流韻事，部分書信道出坎坷的婚姻，以及充滿怨恨的男人心。

移情別戀表姐 與髮妻離婚收場

愛因斯坦首任妻子米列娃（Mileva Marić）是塞爾維亞人，是他的同學，同樣是物理學高材生。兩人婚後有一段時間分開，靠鴻雁傳書，在夾雜數學等式、對科學探討的信中，傾吐彼此愛意。兩人一起生活約10年，愛因斯坦移情別戀喜歡了表姐埃爾莎（Elsa Einstein）。1915年，愛因斯坦正式提出令自己成名的廣義相對論，而由於瘋狂工作及出軌，與妻子婚姻出現嚴重裂痕，妻子帶兩名兒子離開在柏林的愛因斯坦，到蘇黎世生活。

美國《時代周刊》曾發表一批1915年期間愛因斯坦的信，顯示作為父親，愛因斯坦怎樣牽掛兒子。兒子寫信給他，愛因斯坦在回信中，對兒子喜歡幾何表示高興：「如果你每次寫信時都告訴我，你學會甚麽，我可以給你出題目，讓你來解答。」他又叮囑兒子們好好刷牙：「我也是這樣的，所以現在我的牙齒才能保持健康。」

然而，一家人關係還是惡化了。愛因斯坦和妻子在通信中，因為錢發生爭執，妻子拒絕離婚，愛因斯坦寫信通知妻子說，要繼續一起生活，必須滿足一些條件：「妳應當保證我的衣物整齊有序，保證把一日三餐按時送到我房間，保證我臥室書房整潔，特別要提醒的是，我的辦公桌別人不得使用。」

兩人分居多年後最終離婚，愛因斯坦與埃爾莎結婚。在第二段婚姻中，愛因斯坦繼續拈花惹草，但的確保持了對一樣東西的忠誠，那就是物理學。或許，愛因斯坦的私生活和他的頭髮一樣亂，但世間還有多少人搞不好自己的生活？愛因斯坦或許不像外表是呆萌的理科男，但這就是獨特的他。第二任妻子埃爾莎曾在一封信中談到丈夫：「這樣一個天才，應該方方面面都是無可指摘的，但造物主不會這樣安排，會慷慨地給予，也會無情地奪走。」

愛因斯坦不少手稿或書信都拍賣得高價，2017年一張隨手寫上兩句話的字條，就以逾1,200萬港元成交。話說1922年，他剛憑相對論獲諾貝爾獎，在日本巡迴演講，流傳指他在下榻的東京帝國飯店，想給小費服務員但無零錢，於是用德語寫下兩句話相贈當小費，字條上兩句話是「平靜而溫和的生活，比紛紛擾擾地追逐成功更讓人快樂」，以及「有志者，事竟成」，被後世形容為這位天才物理學家對幸福及處世作出的「理論總結」，或「快樂秘訣」。

「秘訣」字條拍得如此高價，是「快樂」太過稀缺嗎？愛因斯坦的快樂定義你認同嗎？這位科學巨人，在許多方面與芸芸眾生無異，有愛人的時候，有傷人的時候，他比我們都熟悉物理，但其人性和我們一樣，我們沒有資格評價，也許學習他的快樂觀、幸福觀就好。