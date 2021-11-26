美國社會問題近年陸續浮現，十分嚇人。三藩市地標之一的聯合廣場（Union Square），有名店在光天化日下被賊人搶掠一空；翌日，又有22名蒙面人跑到附近核桃溪小鎮（Walnut Creek）的豪華商場，再次示範美式打劫是甚麼一回事；我的母校芝加哥大學今年第三次有人在校園附近被槍殺，今次受害者是港大畢業、我一位朋友的研究助理，到芝大讀統計的研究生。

到洛杉磯或三藩市旅遊的人，若見到滿街都是露宿者，不要以為這是新的「風景綫」，露宿是天氣溫和的城市一早已有的現象。為何出了這些問題？政府怎麼不管了？從更深層次分析，我們不難發現，其實政府本身才是始作俑者，但你若去責怪政府，恐怕會碰上大條道理、振振有詞的反擊，隨時自陷道德低地。

為何如此？到地獄之路往往由善意鋪成，上述現象都可溯源至政客與官僚看來良好的意圖。美國不少人認為，擁有槍械是他們的權利，此自由受憲法保護，當你見到10餘歲的小女孩，掛着機關槍在遊行隊伍中挺胸而行，又能如何反駁？

加州窮人高買 竟可不用受罰

加州（其實其他州也有相同問題）時有人跑入商場「搬屋咁搬」，店員卻不敢阻擋，根源是賀錦麗當加州檢察官時通過一條「大義凛然」的極左法例：收入分布太過不公，窮人買東西不付錢情有可原，所以只要不問自取的商品價值在950美元以下，只算是小罪，不用起訴。但要注意，小偷不用受罰，很快便會食髓知味，幹起更大的勾當。

露宿者人數為何這麼多？最重要的因素，恐怕是租金管制。有些滿口正義的政客官僚認為，租金不加管制便會民不聊生，誰知一有此管制，業主為保自己利益，揀租客時怕他們將來賴死不走，十分挑剔，申請租屋有時如申請入大學般複雜，租金也定得特別高，否則將來不能加租便大大吃虧，住不起天價租金房屋的人，惟有住在街頭或公共交通工具之中。

不要以為只是美國的政客官僚才會好心做壞事，香港政府為遏抑樓價，推出了不少「辣招」，但近10年來這些「辣招」不但完全無力阻擋樓價上升，反而是火上加油：從前8、9成的樓宇交易均在二手市場，地產商佔比甚低，想壟斷也做不到，但「辣招」的種種限制，卻令二手市場大幅萎縮，剩下地產商的一手新樓獨領風騷，地產商怎會不利用市場短缺食到盡？

港屢出「辣招」 樓價不跌反升

在自由市場機制中，經濟學家根本便假設參與交易的人都是自私自利，但正如經濟學之父亞當史密斯（Adam Smith）的論述，自由市場有一無形之手，把這些基於私利的交易，轉化為對社會大大有利的結果。

政府也是一個機制，但這機制並無市場機制的能力，無法保證能把私利化為對大眾有利的政策。經濟大師佛利民（Milton Friedman）更曾指出，就算政客官員人人大公無私，結果也不會改變。

民選的政府要花言巧語才能維持政權，政客官僚的才幹高低，取決於其能言善道的能力，但這種能力不但不會點石成金，還可能點石成糞；這不是政客與官僚是好人壞人的問題，而是機制如此。

政府政策制度 無淘汰敗者機制

佛利民對此頗有論述。在自由市場中，若某項目或某公司是失敗的，很快便會被終止，因為要止蝕，但政府發起的政策或制度，卻無此淘汰敗者的機制；更有甚者，愈是失敗的項目，愈有獲得投放更多資源繼續擴充的可能。項目或政策的負責人面對失敗，最常用的解釋便是資源投放不足、規模不夠，因此解決之道便是投入更多資源，意圖改變局面。

有時某些項目原本是正確的，但時移世易，其存在的原因可能已消失，但這些項目的持份者會甘願退出歷史舞台嗎？不會，他們都懂得發明新的說辭，把自己的存在意義合理化，並要把項目擴充。佛利民舉的例子包括國際貨幣基金組織（IMF），其功能本來是保障固定滙率下金融能有效運作，當金本位制度瓦解後，IMF本再無必要存在，但其持份者卻硬是把組織的功能改為與世界銀行相彷，專門借錢給各國政府。

美醫療開支大增 病人卻無受惠

美國醫療體系的經驗，也頗值得我們注意。半個世紀前，美國醫療開支大約佔GDP 3%至5%，現今卻直逼20%，但開支擴充卻未見病人都可蒙受其利，很多錢只是用在滿足政府的規條上：負責填表的行政人員大增，美國平均每張病床所需人手，從戰後的0.7人增至90年代初的4.6人，這些可不都是醫生護士，大部分是行政人員。

回頭一想，香港會否也出現此現象？新冠疫情下，社會用了不少資源在追蹤或登記上，但據多方觀察，有工作人員卻十分清閒。追蹤監察固然有其需要，但新冠疫情總有完結的一天，到時一些再無用處的部門或人力，會否自動退場？恐怕未必。這便是考驗政府能力的時候了。

▲ 美國社會問題近年陸續浮現，例如早前三藩市地標之一的聯合廣場，有名店在光天化日下被賊人搶掠一空。（法新社資料圖片）