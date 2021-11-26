平板Nokia T20 售1898元起今應市 行政人員版 2021/11/26 分享： 負責營運諾基亞的HMD Global宣布推出首款平板電腦Nokia T20。該產品亦會在港發售，其中設有WiFi及WiFi+LTE版本，售價1,898元起。 該平板配備10.4吋2K屏幕，搭載 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 聯發科芯片存漏洞 可竊聽Android用戶對話 今日 聯發科芯片存漏洞 可竊聽Android用戶對話 OnePlus 10 Pro 傳5000萬像素鏡頭 2021/11/25 OnePlus 10 Pro 傳5000萬像素鏡頭 芯片荒+乏零件 3大數碼相機缺貨 2021/11/25 芯片荒+乏零件 3大數碼相機缺貨 DuckDuckGo新功能 助Android用戶攔截追蹤 2021/11/24 DuckDuckGo新功能 助Android用戶攔截追蹤 Windows 11用戶 微軟推新Emoji 2021/11/24 Windows 11用戶 微軟推新Emoji 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 產品 Android Nokia