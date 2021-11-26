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平板Nokia T20 售1898元起今應市

行政人員版 2021/11/26

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負責營運諾基亞的HMD Global宣布推出首款平板電腦Nokia T20。該產品亦會在港發售，其中設有WiFi及WiFi+LTE版本，售價1,898元起。

該平板配備10.4吋2K屏幕，搭載

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欄名 : 科技新知

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