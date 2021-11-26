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聯發科芯片存漏洞 可竊聽Android用戶對話

行政人員版 2021/11/26

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Android手機用戶注意！最近手機芯片製造商聯發科，被揭發其芯片藏有安全漏洞。據Check Point Research指出，聯發科芯片組的AI和音頻處理組中，存有安全性漏洞，或會被黑客用作竊聽

...

欄名 : 科技新知

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