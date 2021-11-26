「國際濟公文化節」 周末辦導賞送Q版貼圖

電影《濟公》可能大家都睇過，公關姊妹話，國際濟公文化協會每年11月都會喺濟公誕籌備國際濟公文化節，今年更有多項新猷，包括喺歷史悠久嘅濟公廟安排公眾導賞，介紹濟公文化、傳說等，仲設計咗100款趣致小濟公貼圖，畀參觀人士可以即場下載。有興趣報名嘅讀者，可致電2915 3855，或電郵至csd-temples@tungwah.org.hk。

本文轉載自《晴報》