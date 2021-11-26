「國際濟公文化節」 周末辦導賞送Q版貼圖 行政人員版 04:00 2021/11/26 分享： 電影《濟公》可能大家都睇過，公關姊妹話，國際濟公文化協會每年11月都會喺濟公誕籌備國際濟公文化節，今年更有多項新猷，包括喺歷史悠久嘅濟公廟安排公眾導賞，介紹濟公文化、傳說等，仲設計咗100款趣致小濟公貼圖，畀參觀人士可以即場下載。有興趣報名嘅讀者，可致電2915 3855，或電郵至csd-temples@tungwah.org.hk。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 譚仔三哥 × LIFE Mart × 白紙 周末辦手作市集音樂會 今日 譚仔三哥 × LIFE Mart × 白紙 周末辦手作市集音樂會 八卦名利場 - H-PLUS夥3大卡通推主題口罩 即日開放預售 今日 H-PLUS夥3大卡通推主題口罩 即日開放預售 八卦名利場 - 豐澤「送禮七救星」 七師傅教盡享聖誕優惠 今日 豐澤「送禮七救星」 七師傅教盡享聖誕優惠 八卦名利場 - 體院網上開放日 精英運動員與逾千小學生交流 今日 體院網上開放日 精英運動員與逾千小學生交流 八卦名利場 - 利東街變冬日聖誕村 指定日子有飄雪活動 今日 利東街變冬日聖誕村 指定日子有飄雪活動