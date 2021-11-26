曾經不止一次，有子公司合夥人問我，對他們的業務有甚麼期望。我頓時感覺像上課時被老師發現不專心，突然被抽問問題一樣的啞然，因為我根本從來沒有想過有甚麼期望，或者正確地說，我根本沒有從自己的角度去建立甚麼期望。

我給他們的標準答案都是，只要他們做得開心，能發揮所長，而且能自己養活自己便可以。我當初決定創業，也是抱着這樣的心態，我對合夥人的期望也一樣。我沒有承諾他們一定會賺很多錢，當然也不會要求他們為集團貢獻多少盈利。

因為沒有期望，所以每家公司的發展路徑也不一樣。有些維持小規模型式經營，有些努力擴充，有些專注於自己公司業務，有些會努力找尋投資機會，有些尋求生活與工作平衡，有些為了事業廢寢忘餐……無論他們目標如何，也能在我們集團找到落腳點。

我對他們看似沒有期望，但我的要求，正正是很多上班族的夢想。大部分人上班都不開心，所以如果工作開心，已經勝過很多人。我們工作，除了養活自己和家人外，不外乎追求工作開心，能發揮所長，有滿足感和成就感。

至於「養得起自己」，就是企業生存的基本條件，企業無法生存下去，也難以維持「開心」和「發揮所長」。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》