「跨境理財通」有利開拓人民幣市場　及早規劃搶佔跨境理財先機

「跨境理財通」於10月19日正式啟動，是一個長遠的互聯互通的發展項目，有利推動灣區資金雙向流動，帶動人民幣國際化再上新台階，同時有助提升香港國際資產管理中心的地位。透過「跨境理財通」，灣區居民可跨境投資區內合作銀行銷售的合資格投資/理財產品，當中分為內地居民專用的「南向通」及港澳居民的「北向通」，初期南北雙向個人投資淨額度各為100萬人民幣，總額度上限均為1,500億人民幣。雖然首階段於產品選擇或額度上設有不同限制，但箇中機遇未來不容忽視，本地投資者如看好人民幣市場的未來發展，可考慮及早進行多元投資規劃，搶佔跨境理財先機。

全新低門檻跨境理財服務 增人民幣投資配置選擇



隨着疫情經濟復甦，加上低息投資環境持續，投資者對中至低風險的人民幣資產配置有一定需求，但以往本地投資者選擇主要為人民幣定期存款，而「北向通」正好提供較多元化的投資渠道。「北向通」投資者普遍對國內國債市場及內地基金表示有興趣，因回報率相對吸引，而且入場費較低，低至100元人民幣即有交易。



北向提供120種產品 滿足各類客戶需要



中國銀行（香港）有限公司（下稱中銀香港）個人金融及財富管理部總經理陳文指出，以中銀香港内地夥伴中國銀行為例，內地中國銀行秉承優中選優的原則，甄選二十多家基金公司和理財公司，精選約120種「R1至R3」風險公募基金及一至三級風險的非保本淨值化理財產品，為「北向通」客戶提供了豐富、多元的產品體系，類型包括貨幣類、固收類、混合類、權益權，期限涵蓋日、周、月、季、年及更長期限，至於產品結構則以R2及R3風險等級為主，其中約60%為固收類產品、以滿足客戶主流需求，約35%為投資在股票市場比重較高的偏股基金，滿足客戶獲取高收益的需求，約5%為短期限產品，滿足客戶最低風險偏好需求。

「南向通」客戶關注ESG、中產及聯動內地主題產品



而在「南向通」方面，陳文表示內地客戶對三類產品有較大興趣，分別是ESG（環境、社會、管治）類型投資產品、與中產階級主題有關的產品如健康醫療等，以及聯動國內如有關一帶一路、大灣區等的產品。



帶動兩地跨境理財 未來逐步放寬可期



「跨境理財通」啟動一個多月以來，運作順暢且反應正面，交易額度及數量都正穩定增長，預料長遠仍有不少增長空間。財經事務及庫務局副局長陳浩濂曾指服務推出初期注重平穩起步，再逐步放寬，以確保機制健康長遠發展，未來會再循放寬額度、擴大投資範圍、銷售安排及參與機構等優化理財通機制。



陳文補充，「跨境理財通」對於香港的金融業務也有提振作用，強化香港國際金融中心與國際資產管理中心的地位，增加投資者的投資範圍與種類。金融市場愈大、有愈多人參與，就有機會做得更好。



綜合考慮 選擇跨境金融全方位服務銀行



在現時的制度下，為確保資金閉環流動，每名合資格「南向通」和「北向通」投資者，在同一時間只能選擇一間銀行申請理財通服務。因此首次開戶的投資者，在選擇合資格的銀行辦理業務時，應考慮多方面的因素，其中首要為銀行在跨境金融服務方面的軟硬件實力。



藉「北向通」投資內地理財及投資產品，內地夥伴銀行的產品種類及表現往績尤其重要，其中中國銀行集團於粵港澳三地規模皆大，具備全方位產品綫，大大加強投資者信心。截至11月初，中銀集團於南、北向申請均已累積超過1,000宗，在北向通開戶上已爭取到六成市場份額，成為市場領導者。



陳文強調，除了產品選擇多元化外，中國銀行集團的跨境理財經驗亦相當豐富，整合多項優勢推出「中銀跨境理財通」服務，透過龐大分行網絡及專業團隊，加上不斷優化的綫上服務，提供全方位的跨境金融服務，滿足灣區居民出行、生活、工作以及置業等綜合金融需求。



跨境服務隊伍逾3,500人 優化線上服務平台



由於「跨境理財通」涉及兩地文化差異，無論是產品名稱、投資領域等方面，客戶有機會一時間較難理解，因此中銀香港特別增强對兩地跨境專業團隊的培訓，以及提供全面的綫上服務，協助顧客解決疑難。陳文舉例，現時中銀香港跨境理財通服務隊伍的合資格人員超過3,500人，並已通過內部資格考試，可全面照顧客戶跨境理財需要。



至於在粵港澳三地有超過1,000個營業網點，銀行服務人員超過3萬人的內地合作伙伴銀行中國銀行，亦不斷持續在內部進行人員培訓、資格認證、服務演練及流程優化等工作，再加上電子渠道的配合，中銀香港及內地合作夥伴銀行中國銀行持續優化線上服務體驗，涵蓋全面的投資功能，提供穩定全面的線上服務。



了解更多「中銀跨境理財通」的服務內容：www.bochk.com/greaterbayarea

中銀香港手機銀行在線客服

「中銀跨境理財通」專線 +852 2278 3368



上述產品與服務受有關條款約束。投資涉及風險。

北向通投資服務由內地中國銀行提供並受其條款及細則約束，服務內容及產品並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

有關內容不構成對任何人作出買賣、邀請認購或交易任何個別產品或服務的要約、招攬、建議、意見或任何保證；亦不構成中銀香港向香港以外公眾積極推廣｢跨境理財通｣。

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