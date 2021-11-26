13米高卡地亞聖誕樹閃耀維港　饋贈弱勢社群分享佳節喜悅

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夕陽西下，維港上空染上了一抹亮麗紅霞，此時置身 K11 MUSEA Promenade，身旁13米高的卡地亞聖誕樹，燈光一閃一閃奪目耀眼，跟餘暉構成一幅醉人景致。卡地亞今年以巨型聖誕樹跟大家歡度佳節，同時秉承品牌一貫慈善友愛的理念，聯同多間社企及非牟利慈善機構向弱勢社群饋贈禮物，跟大眾分享佳節喜悅。此時海旁的涼風輕掃衣襟，心頭卻湧上一股暖意。
悠揚悅耳的聖誕音樂從耳邊響起︰「I'm dreaming of a white Christmas......」，想親身感受白色聖誕？今年似乎未能如願以償，但其實要享受浪漫歡愉的佳節氛圍，只要出外走走，總有意想不到的發現。大家由今日起到 K11 MUSEA Promenade，會看見一棵13米高的巨型卡地亞聖誕樹聳立在廣場之上，以璀璨的維多利亞港全景作為背景，聖誕樹用上紅色和金色點綴，大大小小壓印了卡地亞標誌的紅色裝飾球，堆砌成別樹一格的「波波樹」，加上燈飾妝點得絢麗奪目，成了海旁最耀眼的藝術裝置。聖誕樹下放滿禮物盒，一個個鮮紅色的 Cartier 珠寶箱盛載著盼望與希冀，跟大家一同迎接新一年的來臨。
卡地亞向來欣賞並支持藝術創作，因此聖誕樹亮燈儀式在盛大表演中舉行。卡地亞兒童的天籟之音，為連串富藝術美感的表演揭開序幕，例如爵士巡遊、無伴奏合唱以及由年僅六歲的節奏口技天才兒童表演等；同時也有充滿動感的飛躍道特技及長板動作編排表演，演出者動作敏捷俐落、熱情澎湃，令現場立時升溫。這一場由火樹銀花、天籟歌聲以及動感舞蹈等元素拼湊而成的聖誕盛宴，讓大家細味傳統佳節以外的另類體驗。
精彩特備節目
在12月期間，大家更可欣賞到由本地新晉歌手、無伴奏合唱團以及樂隊的演出。公開表演會在週末下午3時開始，公眾更有機會與穿起一身紅黑門侍裝束的經典Cartier Bellboys合照留念。
與此同時，卡地亞為了讓大家將節日氣氛帶回家，更特別製作了一齣「LOVE IS ALL」影片，以歌頌愛為主題，代表了卡地亞對普世、永恆之愛的讚美，超強陣容有王嘉爾、Lily Collins、Ella Balinska、Mariacarla Boscono、Monica Bellucci、Willow Smith、Annabelle Wallis和 Maisie Williams 等12位品牌巨星摯友參與拍攝。影片由英國導演兼時裝攝影師 Charlotte Wales 執導，並於巴黎、洛杉磯和上海跨地域進行，「LOVE IS ALL」的選曲也蘊含意義，歌詞中一句︰「Everybody's got to live together」，傳遞出佳節是家人共聚的重要日子，宣揚愛的真諦。
而卡地亞一如往年秉承樂善好施、回饋社會的精神，今年會聯同3間社企包括 Codesmine、繪本公館（Open House）與 Happy Baton，以及6個非牟利慈善機構包括 The Hub Hong Kong、親切（TREATS）、惜食堂（Food Angel）、智樂兒童遊樂協會（Playright Children's Play Association）、香港失明人協進會（Hong Kong Blind Union）以及智天使（Wise Angel），精心準備益智玩具、書籍和曲奇餅，發放給有需要的弱勢兒童、殘疾學童及長者。卡地亞希望透過設置聖誕樹以及這次禮物饋贈活動，能夠為更多人散播歡樂氣氛，並藉此機會頌揚互相關懷、傳揚友愛的聖誕精神，跟他人分享佳節喜悅。
（資料由客戶提供）