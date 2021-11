13米高卡地亞聖誕樹閃耀維港　饋贈弱勢社群分享佳節喜悅

夕陽西下,維港上空染上了一抹亮麗紅霞,此時置身 K11 MUSEA Promenade,身旁13米高的卡地亞聖誕樹,燈光一閃一閃奪目耀眼,跟餘暉構成一幅醉人景致。卡地亞今年以巨型聖誕樹跟大家歡度佳節,同時秉承品牌一貫慈善友愛的理念,聯同多間社企及非牟利慈善機構向弱勢社群饋贈禮物,跟大眾分享佳節喜悅。此時海旁的涼風輕掃衣襟,心頭卻湧上一股暖意。

▲ 卡地亞在K11 MUSEA Promenade矗立了一棵13米高的巨型聖誕樹,成了海旁最耀眼的藝術裝置。

悠揚悅耳的聖誕音樂從耳邊響起︰「I'm dreaming of a white Christmas......」,想親身感受白色聖誕?今年似乎未能如願以償,但其實要享受浪漫歡愉的佳節氛圍,只要出外走走,總有意想不到的發現。大家由今日起到 K11 MUSEA Promenade,會看見一棵13米高的巨型卡地亞聖誕樹聳立在廣場之上,以璀璨的維多利亞港全景作為背景,聖誕樹用上紅色和金色點綴,大大小小壓印了卡地亞標誌的紅色裝飾球,堆砌成別樹一格的「波波樹」,加上燈飾妝點得絢麗奪目,成了海旁最耀眼的藝術裝置。聖誕樹下放滿禮物盒,一個個鮮紅色的 Cartier 珠寶箱盛載著盼望與希冀,跟大家一同迎接新一年的來臨。

▲ 以璀璨的維多利亞港全景作為背景,聖誕樹上的燈光加上兩旁的射燈,美極了!

▲ 聖誕樹亮燈儀式在一班卡地亞兒童的天籟之音下揭開序幕。

卡地亞向來欣賞並支持藝術創作,因此聖誕樹亮燈儀式在盛大表演中舉行。卡地亞兒童的天籟之音,為連串富藝術美感的表演揭開序幕,例如爵士巡遊、無伴奏合唱以及由年僅六歲的節奏口技天才兒童表演等;同時也有充滿動感的飛躍道特技及長板動作編排表演,演出者動作敏捷俐落、熱情澎湃,令現場立時升溫。這一場由火樹銀花、天籟歌聲以及動感舞蹈等元素拼湊而成的聖誕盛宴,讓大家細味傳統佳節以外的另類體驗。

▲ 慶祝聖誕節的方式不一定靜態,卡地亞就在亮燈當晚安排了充滿活力的飛躍道特技表演。

精彩特備節目



在12月期間,大家更可欣賞到由本地新晉歌手、無伴奏合唱團以及樂隊的演出。公開表演會在週末下午3時開始,公眾更有機會與穿起一身紅黑門侍裝束的經典Cartier Bellboys合照留念。

▲ 在12月期間的週末下午3時開始,大家可以欣賞到由本地新晉歌手、無伴奏合唱團以及樂隊的演出。

▲ 大家有機會與穿起一身紅黑門侍裝束的經典Cartier Bellboys合照留念。

與此同時,卡地亞為了讓大家將節日氣氛帶回家,更特別製作了一齣「LOVE IS ALL」影片,以歌頌愛為主題,代表了卡地亞對普世、永恆之愛的讚美,超強陣容有王嘉爾、Lily Collins、Ella Balinska、Mariacarla Boscono、Monica Bellucci、Willow Smith、Annabelle Wallis和 Maisie Williams 等12位品牌巨星摯友參與拍攝。影片由英國導演兼時裝攝影師 Charlotte Wales 執導,並於巴黎、洛杉磯和上海跨地域進行,「LOVE IS ALL」的選曲也蘊含意義,歌詞中一句︰「Everybody's got to live together」,傳遞出佳節是家人共聚的重要日子,宣揚愛的真諦。

▲ 卡地亞製作了一齣「LOVE IS ALL」影片,以歌頌愛為主題,並由 12 位品牌巨星摯友參與拍攝,大家可以到品牌網站或YouTube收看。

而卡地亞一如往年秉承樂善好施、回饋社會的精神,今年會聯同3間社企包括 Codesmine、繪本公館(Open House)與 Happy Baton,以及6個非牟利慈善機構包括 The Hub Hong Kong、親切(TREATS)、惜食堂(Food Angel)、智樂兒童遊樂協會(Playright Children's Play Association)、香港失明人協進會(Hong Kong Blind Union)以及智天使(Wise Angel),精心準備益智玩具、書籍和曲奇餅,發放給有需要的弱勢兒童、殘疾學童及長者。卡地亞希望透過設置聖誕樹以及這次禮物饋贈活動,能夠為更多人散播歡樂氣氛,並藉此機會頌揚互相關懷、傳揚友愛的聖誕精神,跟他人分享佳節喜悅。

