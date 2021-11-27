九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 置業家居 2021/11/27 分享： 恒隆新樓盤皓日即日起開放示範單位予公眾參觀，短期內公布首張價單，將不少於60伙。恒隆物業銷售部高級經理彭頌欣表示，皓日會按市場反應，隨即準備開價，首批將推出不少於60伙單位，價錢參考九龍東及九龍區其他 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 今日 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 今日 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 你可能感興趣 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 01:00 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 01:00 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 今日 01:00 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 最新專欄文章 更多 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 今日 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 今日 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 獨家 - 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 一手市場 皓日