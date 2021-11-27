西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 置業家居 2021/11/27 分享： 恒地堅道全新盤CAINE HILL部署12月份推售，由於項目屬舊契項目，毋須申請預售樓花同意書，可隨時推出市場。 CAINE HILL地址位於西營盤及上環堅道73號，位置比鄰翰庭軒、愛迪樓，對面為美蘭居 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 今日 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 你可能感興趣 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 01:00 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 01:00 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 01:00 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 最新專欄文章 更多 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 今日 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 獨家 - 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 一手市場 CAINE HILL