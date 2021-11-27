西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 置業家居 2021/11/27 分享： 港島區再有單幢新盤供應，信置及市建局合作發展的ONE CENTRAL PLACE，提供121伙，預計下月開售。 ONE CENTRAL PLACE提供121伙，坐落在上環卑利街及結志街，正待批預售樓花同 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 今日 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 你可能感興趣 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 01:00 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 01:00 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 01:00 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 最新專欄文章 更多 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 今日 新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 今日 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 獨家 - 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 一手市場 ONE CENTRAL PLACE