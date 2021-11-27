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西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站

置業家居 2021/11/27

分享：

港島區再有單幢新盤供應，信置及市建局合作發展的ONE CENTRAL PLACE，提供121伙，預計下月開售。

ONE CENTRAL PLACE提供121伙，坐落在上環卑利街及結志街，正待批預售樓花同

...

欄名 : 封面故事

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