新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場

新盤未見退潮，發展商爭取2021年最後一個月繼續推新盤吸客，12月預計有7個新盤有機會登場，涉約1,700伙單位，九龍灣皓日快公布價單，元朗The YOHO Hub快批預售樓花。

2021新盤踏入尾聲，

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