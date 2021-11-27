新盤未見退潮 12月料7個新盤1700伙登場 置業家居 2021/11/27 分享： 新盤未見退潮，發展商爭取2021年最後一個月繼續推新盤吸客，12月預計有7個新盤有機會登場，涉約1,700伙單位，九龍灣皓日快公布價單，元朗The YOHO Hub快批預售樓花。 2021新盤踏入尾聲， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 今日 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 今日 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 你可能感興趣 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 01:00 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 01:00 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 今日 01:00 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 最新專欄文章 更多 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 今日 西營盤及上環ONE CENTRAL PLACE提供121伙 扶手電梯直達港鐵站 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 今日 西營盤及上環CAINE HILL舊契項目 可隨時推出 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 今日 元朗The YOHO Hub 提供1房至4房 首批將不少於206伙 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 今日 九龍灣皓日示位已開放 短期公布價單 獨家 - 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 銷售安排 中原地產 豪宅 一手市場 皓日 CAINE HILL ONE CENTRAL PLACE