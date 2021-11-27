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錦綉花園廳大房大

置業家居 2021/11/27

分享：

單位：河北九街雙號屋

實用面積：848平方呎

叫價：$1,090萬（呎價：$12,854）

單位提供：美聯（97200201）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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