錦綉花園保養良好 置業家居 2021/11/27 分享： 單位：C段第八街雙號屋 實用面積：891平方呎 叫價：$1,220萬（呎價：$13,692） 單位提供：中原（94996222） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 千餘萬住「屋仔」 錦綉花園入場版$1,070萬有交易 今日 千餘萬住「屋仔」 錦綉花園入場版$1,070萬有交易 錦綉花園廳大房大 今日 錦綉花園廳大房大 錦綉花園裝修企理 今日 錦綉花園裝修企理 你可能感興趣 千餘萬住「屋仔」 錦綉花園入場版$1,070萬有交易 今日 01:00 千餘萬住「屋仔」 錦綉花園入場版$1,070萬有交易 錦綉花園廳大房大 今日 01:00 錦綉花園廳大房大 錦綉花園裝修企理 今日 01:00 錦綉花園裝修企理 最新專欄文章 更多 千餘萬住「屋仔」 錦綉花園入場版$1,070萬有交易 今日 千餘萬住「屋仔」 錦綉花園入場版$1,070萬有交易 錦綉花園裝修企理 今日 錦綉花園裝修企理 錦綉花園廳大房大 今日 錦綉花園廳大房大 未補地價公屋量跌價升 屢現高價成交 2021/11/20 未補地價公屋量跌價升 屢現高價成交 OMA OMA剛收樓約30伙放租 1房$1.2萬起 2021/11/13 OMA OMA剛收樓約30伙放租 1房$1.2萬起 放盤