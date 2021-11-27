千餘萬住「屋仔」 錦綉花園入場版$1,070萬有交易 置業家居 2021/11/27 分享： 想住洋房，但又怕負擔不起？本刊一連三期為大家搜羅樓價僅$1,000多萬、相當於市區一般3房以上分層單位價錢的洋房。是次走訪元朗大型洋房屋苑錦綉花園，搜羅一些此類單位的入市選擇。 元朗錦綉花園為本港的大型 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 錦綉花園廳大房大 今日 錦綉花園廳大房大 錦綉花園裝修企理 今日 錦綉花園裝修企理 錦綉花園保養良好 今日 錦綉花園保養良好 你可能感興趣 錦綉花園廳大房大 今日 01:00 錦綉花園廳大房大 錦綉花園裝修企理 今日 01:00 錦綉花園裝修企理 錦綉花園保養良好 今日 01:00 錦綉花園保養良好 最新專欄文章 更多 錦綉花園保養良好 今日 錦綉花園保養良好 錦綉花園裝修企理 今日 錦綉花園裝修企理 錦綉花園廳大房大 今日 錦綉花園廳大房大 未補地價公屋量跌價升 屢現高價成交 2021/11/20 未補地價公屋量跌價升 屢現高價成交 OMA OMA剛收樓約30伙放租 1房$1.2萬起 2021/11/13 OMA OMA剛收樓約30伙放租 1房$1.2萬起 中原地產 放盤 錦綉花園