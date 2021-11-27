千餘萬住「屋仔」 錦綉花園入場版$1,070萬有交易

想住洋房，但又怕負擔不起？本刊一連三期為大家搜羅樓價僅$1,000多萬、相當於市區一般3房以上分層單位價錢的洋房。是次走訪元朗大型洋房屋苑錦綉花園，搜羅一些此類單位的入市選擇。

元朗錦綉花園為本港的大型

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