Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 置業家居 2021/11/27 分享： 疫情影響下，無法去旅行，按摩成為香港人另一種放鬆的方法。不少按摩店看準時機開業，當中Cannable二酚公館更加入現時十分流行的CBD（大麻二酚）成分。 Cannable二酚公館由兩間公司共同創立，包括 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 2021/11/20 演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 全新科技品牌Oodles為用家量身訂造 由度尺到做傢俬一條龍 2021/11/13 全新科技品牌Oodles為用家量身訂造 由度尺到做傢俬一條龍 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 2021/11/06 90後兄弟 西貢開Cafe 推廣「夜啡」文化 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 2021/11/06 推介菜式 首創黑芝麻肉鬆吐司 社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 2021/10/30 社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 創業 按摩