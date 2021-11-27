Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗

疫情影響下，無法去旅行，按摩成為香港人另一種放鬆的方法。不少按摩店看準時機開業，當中Cannable二酚公館更加入現時十分流行的CBD（大麻二酚）成分。

Cannable二酚公館由兩間公司共同創立，包括

...