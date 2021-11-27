美國總統拜登提名現任聯儲局主席鮑威爾連任，市場解讀美國利率政策政策不會有大變化，美息可能在明年6月開始回升。那麼未來幾年港息走勢又如何？

美息升將令港熱錢外流

要估計美國加息對港息的影響，先要估計美國聯邦基金利率上升的幅度，其次是各類「港息」在聯繫滙率之下，跟加的幅度。美息要加多少，較多人參考聯儲局的點陣圖。所謂點陣圖，即是以圖像化方式反映聯邦公開市場委員會（FOMC）中所有官員對未來利率水平的預測。據9月公報的點陣圖，一半委員預測明年加息0.25至0.5厘。至2023年，一半人預測美息會較現時上升逾1厘；至2025年，逾半委員估計美息會較現時高2.5厘。

如果委員的預測接近現實，代表今次美息上升的趨勢，在時間跨度及幅度上接近於2015至2019年的加息期，當時美息共上升2.25厘。

要估計美息上升，港息會加多少，其中一個因素是美息上升，會有多少熱錢留港。2015年底美息上升時，香港銀行體系結餘逾$4,000億港元，巧合地與近月數據接近。簡單講，暫時看來熱錢充斥市場。但此些熱錢可能在美國加息、而港息不升時，為了套息而外流，最終迫使港息上升。在2015至2019年，跟隨美息上升的，主要是港元拆息，基本走勢與美息同向，2019年中、後期，更出現美息回落，而港元一個月拆息個別日子上升至逾2.9厘的情況。

H按實際息率或2.5厘封頂

香港近年9成以上的新批樓按以拆息計價，如果拆息大升，當然會影響H按借款人的每月還款。但要留意，香港的H按，都有以最優惠利率為準的鎖息機制，近2年的鎖息水平一般是「大P減2.75厘」，或「細P減2.5厘」，現時都是2.5厘。而參考上一次美息整個個上升周期，港元最優惠利率僅在2018年9月上升0.125厘。背後的原因，仍然是香港銀行體系資金充裕，而之前美息下跌，最優惠利率沒有跟足，在美息上升時，便有較大緩衝空間不跟隨上調。

要留意的是，美息由2019年下半年起，共回落2.25厘，港元拆息大致同向，但最優惠利率卻是下調0.125厘後紋風不動。美息一旦上升，最優惠利率也有暫不照跟的空間。如果今次也出現美息升，拆息較跟足，而P大致穩定的情況。那麼H按的實際按息也可能會在一段長時間，在2.5厘左右封頂，比起現時的H按利率約1.4厘，即按息實際上升1.1厘。此等幅度不能說對借款人完全沒影響，但程度輕微，未必會對大市帶來太大調整壓力。

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▲ 香港銀行體系資金充裕，有機會令港息上升的幅度小於美息。（資料圖片）